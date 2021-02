GF Vip, rissa dietro le quinte: Signorini ignaro, scoppia il putiferio

GF Vip, rissa dietro le quinte: Alfonso Signorini ignaro, scoppia il putiferio. Lite tra Giacomo Urtis e Mario Ermito, i due ragazzi che si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia

Giacomo Urtis e Mario Ermito hanno sviluppato un rapporto molto stretto nella casa del GF Vip, seppur abbiano avuto modo di viversi molto poco. Usciti entrambi dalla casa, ha cominciato a circolare la voce che tra di loro ci fosse stato del tenero sotto le coperte: voci smentite categoricamente da Mario, che ha sempre dichiarato di essere etero e di voler solo un grande bene al famoso chirurgo plastico che è rimasto nella casa più spiata d’Italia per circa qualche settimana.

GF Vip, putiferio dietro le quinte dello studio tra Giacomo Urtis e Mario Ermito

Giacomo non ha mai negato di essere molto interessato all’attore, e infatti Gabriele Parpiglia ha rivelato un gossip molto interessante. Pare che Giacomo abbia regalato un orologio costoso a Mario, e lui lo ha messo subito in vendita ricevendo anche un bel po’ di offerte in direct su Instagram. Quando si sono visti in puntata Giacomo gli ha chiesto dell’orologio e Mario non sapeva cosa dire. Giacomo si è tolto una scarpa e ha provato a lanciargliela, ma la scarpa è stata intercettata da Sonia Lorenzini. Successivamente, Mario ha fatto lo sgambetto a Giacomo che è caduto sul pavimento.

Giacomo e Mario sembrano essere davvero ai ferri corti: sarà davvero così? Riusciranno a ricucire il loro rapporto o è davvero finita per sempre tra loro?