Giulia De Lellis , si avvicina a lui…impossibile resistere (FOTO)

Cosa ne pensate del nuovo lui di Giulia de Lellis? A lei sembra piacere molto ma molti fan pensano ancora al passato, ecco alcune curiosità

Sempre all’attacco, pronta per nuove avventure lavorative, Giulia De Lellis è sempre attiva sui social dove condivide con i fan qualsiasi cosa. Dal momento libero all’amore, dalla famiglia ai consigli. L’influencer è seguita da cinque milioni di follower che non vedono l’ora di scoprire novità sul suo conto. Molti di loro ancora pensano ad un ritorno di fiamma con Andrea Damante, ma lei ha ormai un nuovo lui che adora e con cui è pronta a vivere per il resto della sua vita.

Giulia De Lellis: nuovi progetti con il suo lui?

Eleganti, sexy, di classe, Giulia De Lellis e il suo nuovo ragazzo Carlo Gussa sono una coppia meravigliosa che nonostante all’inizio abbiano avuto dei problemi nel farsi accettare dai fan, oggi a distanza di mesi sono pronti a regalare tante emozioni. Insieme, nonostante il periodo delicato, hanno già fatto dei viaggi a Dubai e in montagna dove hanno trascorso momenti magici. Lei è ormai una delle influencer più seguite e affermate, la sua storia con Andrea Damante e successivamente la sua bravura l’hanno resa una tra le migliori. Lui nobile di famiglia, lavora con i suoi per la sua azienda.

Il suo ultimo post è un insieme di foto: lei con una vestito corto a fantasia e un paio di stivali che la rendono ancora più sexy; lui un semplice maglione bianco e un paio di pantaloni. Il tocco di classe e l’eleganza non mancano mai.