L’ex gieffina ha ripreso il controllo dei social network e proprio un’ora fa pubblica un post in cui ha qualcosa da dire…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

La foto scattata durante la trasmissione è stata un successo: più di 81.000 like e 10.000 commenti in un’ora!

Giulia, senza peli sulla lingua, nella didascalia urla al mondo ciò che pensa, come ha sempre fatto. Ecco alcuni estratti: “Eccoci qua… avrei tantissime cose da dire ma i pensieri sono ancora confusi e non chiari. Inutile dirvi che non ho dormito ed Inutile dirvi che ho cominciato a leggere quello che il web racconta“.

E ancora: “Il gioco è finito ed ora parlerà la vita. Recriminare sul passato è da perdenti.

Io ho vinto con me stessa“.

Svelati gli idoli a cui si ispira Giulia Salemi: “Mi piace chi si mette in gioco!“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Giulia Salemi ha rivelato chi sono i personaggi famosi a cui si ispira e cosa le piace di loro: “Le sorelle Kardashian, appunto, donne autonome, molto ‘power’, capaci di creare brand. In Italia apprezzo la dolcezza di Silvia Toffanin, la comicità della Hunziker“.

E ancora: “E poi Maria De Filippi, che dà possibilità a tanti giovani di emergere e ha una sua società di produzione“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Infine aggiunge: “Mi piace chi si mette in gioco a 360 gradi“.