Giulia Valentina “raddoppia” la bellezza. Posa sexy e lo sguardo che seduce – FOTO

Giulia Valentina. La nota influencer pubblica sul suo profilo Instagram uno scatto particolare con una piacevole illusione che “raddoppia” la sua avvenenza

Sul web imperversa un vero e proprio trio delle meraviglie. Stiamo parlando di un gruppo di amiche: tutte bellissime, simpatiche e di talento, che fanno incetta di followers. La prima è la straordinaria modella bergamasca Paola Turani. Poi c’è la youtuber Tess Masazza, conosciuta per i suoi video ironici sull’universo femminile sul canale Insopportabilmente donna. Infine, l’influencer Giulia Valentina. Quest’ultima, classe 1990, torinese ma di origini siciliane, gode di una fama altamente in ascesa. Solo su Instagram sfiora il milione di contatti che giornalmente seguono il suo percorso.

Il suo profilo, elegante e di classe, è sempre altamente professionale. Mai immagini volgari, provocatorie ma si evidenzia quanto la modella sia super ricercata da marchi prestigiosi che la corteggiano per avere il suo volto nelle loro campagne pubblicitarie. Tanti post sponsorizzati, ma su tutti emergono alcuni scatti di vita privata che rivelano il grande amore della giovane per gli animali, in particolare per i suoi piccoli Guè e Chew, i chihuahua che ha adottato.

Nell’ultima foto pubblicata appare superba in un gioco di specchi. In una posa sensuale il suo riflesso dona agli utenti una visione a 360° del suo volto perfetto. Lo sguardo fisso in camera, gli occhi felini, i capelli raccolti, una mise scusa e un trucco aggressivo ma d’effetto.

Giulia Valentina: quell’ ex “ingombrante”

Giulia Valentina è passata alla ribalta per essere stata la compagna di Fedez dal 2013 al 2016. Come sono andate le cose è fatto noto. Il rapper ha poi sposato Chiara Ferragni, imprenditrice digitale di fama mondiale. La ragazza si sta via via togliendo il marchio di “ex di…”

Tuttavia, suo malgrado, è stata coinvolta in una polemica che riguarda i Ferragnez. La Ferragni aveva condiviso tempo fa un video in cui parlava di violenza di genere, al quale Giulia Valentina ha sentito di esprimere parere positivo, commentando con un’emoji. Chiara Ferragni ha risposto con un cuoricino di ringraziamento. Il pubblico ha riversato la sua attenzione su questo scambio simpatico tra le due donne piuttosto che sul messaggio socialmente rilevante.

E’ intervenuto Fedez che ha detto: “Mia moglie ha pubblicato un video dove ha affrontato delle tematiche importanti. Dispiace oggi vedere sui siti di informazione articoli come ‘la ex di Fedez’ (che tra l’altro ha un nome) ha messo like al post di Chiara Ferragni. Ma è davvero solo questo che può offrire il giornalismo online di oggi?”