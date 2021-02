Justine Mattera, il lato B in primo piano stuzzica la fantasia dei fan – FOTO

Justine Mattera pubblica un nuovo scatto dove sfoggia tutta la sua femminilità. Date un’occhiata alla foto pubblicato dalla seducente bionda!

Justine Mattera più sexy che mai nel nuovo scatto pubblicato su Instagram. La showgirl indossa un completino intimo da perdere davvero la testa. Curve in bella mostra e lato B da urlo.

Uno scatto in bianco e nero che ha, in primo piano, il suo sguardo ammiccante.

Justine Mattera: gli scatti sensuali e la consapevolezza di essere una donna attraente

La showgirl non perde mai occasione per pubblicare i suoi scatti sensuali. Foto dove sfoggia tutta la sua femminilità e fascino. In una recente intervista, la Mattera aveva confessato che a puntare il dito sono maggiormente le donne: “Come faccio io, possono fare tutti. Non faccio del male a nessuno. Tendo a pensare che le persone che criticano hanno qualche frustrazione loro, io provo a capirle, ma non ci riesco”.

Justine ha 49 anni ma ha un fisico davvero invidiabile. La showgirl, però, più volte ci ha tenuto a precisare di non voler assolutamente competere con le ventenni. Anche tantissime proposte indecenti sotto le sue foto. A rivelarlo è proprio l’ex di Paolo Limiti che ha raccontato di persone che vogliono comprarle a tutti i costi scarpe e calze.

Una bellezza di cui lei è molto consapevole. Ha preso coscienza di essere una donna attraente verso i 16 anni. Prima di allora, aveva tutti i capelli rasati e pensava soltanto a portare buoni risultati a scuola. E’ stato durante un viaggio in Florida che la Mattera ha incontrato ragazze bellissime e si è resa conto della sua bellezza: “Mi sono detta che avrei potuto essere una studiosa ma anche attraente“.

Nel frattempo, non perde mai occasione per pubblicare i suoi scatti molto apprezzati dagli ammiratori: “Sempre bella e super sexy 💣🔥🌹💐🔝🥰, Bellissima 😍😍, Stupenda!!!!!!!😍😍😍, Wowwww stupenda 😍🌷🌷, Amazing lady 👍, Super sexy, Hai una sensualità unica! 😋, Sensuale senza mai essere volgare. Bellissima❤️”.