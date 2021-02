Le Donatella, Giulia Provvedi e la minigonna molto mini… Lei è pazzesca – FOTO

Giulia Provvedi propone una serie di outfit incandescenti che fanno salire le quotazioni del duo Le Donatella: semplicemente strepitosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Una delle web influencer più appetibili del momento è senz’altro lei, Giulia Provvedi. La musicista è molto apprezzata in questo periodo sui social network, al cospetto di scatti fulminanti che “annientano” il cuore dei fan.

In compagnia della sorella Silvia rappresenta il duetto più seguito e apprezzato, non solo per le performances musicali sui più grandi palcoscenici d’Italia. Grazie alla loro sublime voce hanno conquistato il web a suon di likes e visualizzazioni. Basta pensare ai video pubblicati su YouTube e Spotify per concepire la carica adrenalinica che trasmettono ogni volta.

Le sorelle gemelle modenesi sono ormai una “dolce” costante per gli appassionati che non riescono a trattenere il fiato quando le vedono esibirsi. Come se non bastasse al loro impeto caratteriale si abbina una bellezza colossale, che lascia inevitabilmente il segno

LEGGI ANCHE —–> Shaila Gatta le immagini del suo “back” fanno impazzire il web – VIDEO

Le Donatella, Giulia Provvedi balla e insegna “magia” per voi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

LEGGI ANCHE —–> Balivo: “Voglio le telecamere in camerino”, il pubblico social contro Insinna

Nell’istintività del duetto, Le Donatella non c’è solo il tono di voce a renderle ambiziose e appetibili nel mondo del network generale. La loro esperienza lavorativa allarga gli orizzonti ad una bellezza emozionante e adrenalinica allo stesso tempo.

Basta guardare le ultime performances che Giulia Provvedi regala ai suoi fan, al cospetto di un sottofondo musciale di genere “dance” che accompagna le sue iniziative da capogiro. E’ lei a “comandare” le operazioni, ricordando a tutti che il sorriso e il buon umore aiutano a vivere la vita nella maniera più semplice e facile possibile.

Nonostante il periodo che corre, Giulia prende spesso la scena e si esibisce davanti alle telecamere di Instagram, proponendo scatti davvero succulenti. L’ultimo in ordine di tempo riprende il tema della “metamorfosi“.

Spinta dal desiderio di “ammazzare” la monotonia che si ravvisa un pò troppo spesso, propone una serie di outfit celebrativi che risaltano inevitabilmente una bellezza celestiale. Dall’abbigliamento casual alla minigonna, più mini che gonna, il passo è davvero breve.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Stavolta la seconda delle sorelle Provvedi non ha dato scampo ai fan. Ora la scelta ricade inevitabilmente su di loro: “Quale outfit preferite? 1,2 o 3?”