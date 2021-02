Lorella Cuccarini sbraita in trasmissione, succede di tutto: “Basta, rispetto!”

Lorella Cuccarini lascia a bocca aperta lo studio di “Amici” decidendo di punire Martina a causa di una grave mancanza di rispetto

Lorella Cuccarini stavolta ha dato un’immagine di sé davvero nota a pochi. L’insegnante di ballo di “Amici“, l’amata e seguitissima trasmissione condotta da Maria De Filippi ha infatti deciso di togliere la maglietta all’allieva Martina. La più amata dagli italiani ha infatti ritenuto che la ragazza si sia resa colpevole di una grave mancanza di rispetto che l’ha fatta letteralmente infuriare. Martina ora dovrà usare al meglio la prossima settimana affinché Lorella e le altre insegnanti possano ricredersi nei suoi confronti. Il rischio che la ragazza corre in caso contrario è molto alto. In ballo c’è infatti la sua stessa permanenza nella scuola di Amici proprio ora che potrebbe essere ad un passo dall’esibirsi nel serale. Per una volta infatti la Cuccarini ha dovuto, per sua stessa ammissione “a malincuore” essere d’accordo con Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

La mancanza di rispetto che ha fatto infuriare Lorella Cuccarini

Non saranno giorni sereni i prossimi che attendono Martina, la talentuosa allieva di Amici, dopo l’infuocato rimprovero ricevuto da Lorella Cuccarini. Secondo la showgirl infatti la colpa della ragazza sarebbe stata quella di abbandonare in anticipo il palco durante le prove generali tenute il sabato pomeriggio. Per Lorella si è trattato infatti di “una grave mancanza di rispetto soprattutto per chi lavorano con te e per te” ha inveito la professoressa. Un atto considerato di vera cattiva educazione che la Cuccarini ha chiaramente detto di “non poter assolutamente tollerare“.

Il gesto di Martina è stato considerato così offensivo da spingere Lorella addirittura a togliere la maglietta alla ragazza. Inoltre non sarà certamente stato facile ammettere di dover essere per una volta d’accordo con la Celentano, è infatti noto che fra le due insegnanti non corra buon sangue.