Maria Pedraza in camera da letto, se slacci viene via tutto… – FOTO

La ventiquattrenne attrice spagnola, Maria Pedraza, dopo aver conquistato il globo con la sua interpretazione della carismatica Alison Parker, ritorna sui suoi primi passi, mossi sapientemente verso il successo. Prima che diventasse un’interprete impeccabile, la giovane nativa di Madrid, aveva infatti attirato l’attenzione del suo pubblico, come del primo regista che l’ha scoperta casualmente attraverso i social, e adesso sembra che li stia sfruttando nuovamente ma stavolta per mostrare tutta la sua eleganza.

Maria Pedraza, un laccio come simbolo d’eleganza

“Y tú, en qué inviertes tus latidos? 🖤“, ovvero: “E tu, su cosa stai investendo il tuo battito cardiaco?“, così è intervenuta, formulando questo curioso pensiero con punto di domanda, la reginetta delle serie tv spagnole nella didascalia del suo ultimo contenuto condiviso su Instagram. Mostrandosi con fare enigmatico nella giornata di ieri, ha deciso di indossare un outfit molto elegante dalla tinta blu notte che, oltre a rendere merito al colore dei suoi occhi, veste la sua fisicità alla perfezione.

“Maravilla ❤️“, è la risposta aggettivata ed unanime, e soprattutto per nulla scontata, riportata dai suoi ammiratori nei commenti allo scatto notturno. “Cuando sea grande quiero ser como tu 🥺“, ammette una fan alla vista della celebrità preferita. Maria è molto giovane ed ha una carriera ancora tutta da vivere davanti a sé. Adesso non si può che attendere sue nuove notizie in ambito cinematografico.

