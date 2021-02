Matilde Brandi, la tuta super attillata fa impazzire i fan: che curve! – FOTO

Matilde Brandi pubblica un nuovo scatto dove si mostra in tutta la sua bellezza. La bionda non perde mai occasione per pubblicare nuovi scatti dopo la rottura con il marito Marco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Matilde Brandi si mostra più in forma che mai. Nel nuovo scatto pubblicato su Instagram, l’ex gieffina sfoggia una tuta super attillata che mette in evidenza il suo fisico davvero invidiabile.

Una bellezza evidente, apprezzata da tantissimi fan e ammiratori.

Matilde Brandi, gli attacchi di panico e la rottura con Marco Costantini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)



Di recente la Brandi ha toccato emotivamente il pubblico, rivelando a Verissimo di essere stata tradita e lasciata dal marito. Un racconto che aveva commosso anche Silvia Toffanin. Nelle ultime ore, però, ha rilasciato nuove dichiarazioni al settimanale DiPiù dove ha raccontato di soffrire di attacchi di panico.

La showgirl ha cominciato a soffrirne da quando ha scoperto che la madre era affetta dall’Alzheimer. Le venivano spesso in treno o in aereo e, questo, le creava tantissimi problemi. In quanto a sua madre, all’inizio la Brandi non ha accettato la diagnosi, per poi decidere di tenergliela nascosta.

Con il tempo purtroppo sua madre ha cominciato anche a non riconoscere più i suoi familiari. Un calvario decisamente desolante. Basti pensare che dopo la morte della moglie anche il padre di Matilde se n’è andato via.

Tornando al matrimonio finito con Marco Costantini, a Verissimo la Brandi aveva raccontato di essere stata lasciata per messaggio. Al ritorno dal Gf Vip, infatti, Matilde ha ritrovato un uomo molto freddo: “Avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava”.

La showgirl aveva raccontato a Verissimo che il marito le ha detto di non voler stare più con lei tramite messaggio: “Non me l’ha detto in faccia. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi”. Da quel momento, non l’ha praticamente visto più. Sono passati tre mesi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Nel frattempo, la Brandi non perde occasione per pubblicare i suoi scatti social super commentati: “Ma quanto sei bella?😍😍, La donna più bella del mondo, Meravigliosa 😍, Sei stupendaaa❤️❤️, Bellissima😍😍, Bellissima mati😍, Quanta bellezza in una foto😍”.