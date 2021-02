Matilde Brandi ha condiviso una foto esagerata sui social network: lo spacco vertiginoso mette in risalto le sue gambe incredibili.

Matilde Brandi è una delle ballerine e showgirl più amate e apprezzate dal pubblico italiano. La romana raggiunge la popolarità nel 1991, partecipando a ‘Fantastico’ su Rai 1. Nella sua immensa carriera, la nativa di Roma ha preso parte tra le tante trasmissioni anche a ‘Buona Domenica’, a ‘Fantastica Italiana’ e a ‘Francamente me ne infischio’. La Brandi è stata anche una delle concorrenti dell’attuale edizione del ‘Grande Fratello Vip’, venendo eliminata nel corso dell’undicesima puntata.

Matilde è dotata di un fisico decisamente esplosivo: la classe 1969 ha condiviso poco fa una foto decisamente spettacolare in cui indossa un vestito rosso strepitoso con spacco vertiginoso e gambe fenomenali in mostra.

Matilde Brandi di rosso vestita: che gambe

Matilde, poco fa, ha condiviso una foto da arresto cardiaco sui social. La ballerina indossa un vestito di colore rosso fuoco decisamente esplosivo. Lo spacco vertiginoso fa girare la testa agli innumerevoli ammiratori e mette in risalto le sue gambe favolose. La bellezza del suo viso è straordinaria e il rossetto, in tinta con il vestito, mette in risalto le sue labbra.

I post della showgirl raccolgono sempre ottimi riscontri e numeri pazzeschi. La foto di oggi, ad esempio, ha raccolto più di 8mila cuoricini in pochissime ore. Gli utenti stanno ovviamente commentando l’immagine con enfasi ed entusiasmo, rilasciando complimenti e paroline di apprezzamento.

Matilde, qualche giorno fa, fece impazzire tutti condividendo una fotografia in cui indossava un vestitino con scollatura profonda e décolleté magnifico in vista.