Mediaset ferma tutto, la storica soap cancellata dal palinsesto

Cosa sta succedendo a Mediaset? Una soap viene bloccata e perché? Scopriamo insieme cosa sta accadendo e i motivi della scelta

Ultimamente le soap straniere stanno avendo la meglio su quelle italiane e così molte reti televisive hanno dato precedenza ad esse. Non a casa Mediaset da qualche anno predilige la fiction Il segreto per il numero di share. E’ continuo di emozioni e suspense e quanto pare ai telespettatori questo piace. Ma c’è un’altra soap che sta chiudendo i battenti, scopriamo insieme qual è.

Mediaset ferma una soap: qual è e perché?

Non potrete credere ai vostri occhi, ma la soap Una vita si ferma definitivamente. Secondo quanto riportato dalla rivista Telesette, gli autori parlano di uno Spinoff, ovvero una nuova storia con la stessa ambientazione ma personaggi diversi. Per il momento però è stato annunciato un addio del tradizionale appuntamento alle 14 su LA 1. Il motivo del blocco è molto semplice: sembra che l’audience in Spagna sia calato drasticamente e così gli autori hanno deciso di fermare le riprese. Nonostante questo però gli spagnoli non si sono assolutamente rassegnati alla fine di Una Vita. Ecco perché hanno organizzato una raccolta firme. La loro petizione è sul portale Change.org ed è indirizzata sia alla tv spagnola che alla produttrice della soap Aurora Guerra.

Lo spin off fino ad adesso sembra l’unica soluzione. I protagonisti della nuova storia dovrebbero essere Camino e Maite e secondo alcune anticipazioni ci saranno molti colpi di scena. E voi siete pronti a seguire questa nuova avventura?