Melissa Satta in formissima anche in casa: inarrestabile! – FOTO

L’ex Velina mora di Striscia è ormai una donna affermata dalla brillante carriera e sui social è un vero e proprio tornado!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Melissa è una vera forza della natura, di strada ne ha fatta dal bancone di Striscia a oggi che con 4,4 milioni di followers è considerata una vera e propria influencer.

Modella e showgirl ma anche mamma del piccolo Maddox Prince Boateng. I due si sono lasciati recentemente dopo una lunga storia d’amore cha aveva già vissuto una crisi un anno fa che poi avevano superato. I due sposati dal 2016 nonostante la fine del loro matrimonio sono rimasti legati da un profondo affetto e proprio il suo ex marito gliel’ha voluto dimostrare recentemente con una dedica social: “Grazie per la moglie che sei stata e per la splendida madre che sei e sarai”.

Melissa in forma e con il cuore libero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Melissa aveva risposto pubblicamente ringraziando Boateng: “Rimarremo l’uno per l’altra un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio”.

Ultimamente si vocifera di una possibile liaison tra la bella sarda e lo showman napoletano Stefano De Martino.

I due sono stati avvistati proprio a Napoli e non è la prima volta che si ritrovano costretti a smentire un presunto flirt. Tanto che la Satta ha dichiarato che avrebbe voluto incorrere in via legali se avrebbe proseguito con tali dicerie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Fatto sta che dopo la fine della relazione di Melissa con il calciatore del Monza, e di Stefano con Belen il cuore di entrambi è libero e pronto per fare spazio ad un nuovo amore.