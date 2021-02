Melissa Satta sempre al TOP: allenamento e bellezza da ammirare – FOTO

La modella Melissa Satta, sempre presente sui social, condivide con i fan la sua pausa sportiva in piena forma fisica: bellezza senza eguali

Melissa Satta splende di bellezza sui social in una forma fisica sempre al top. Inguaribile sportiva, è grazie al costante allenamento che raggiunge la perfezione del suo corpo, e condivide con i fan il tempo speso nel raggiungimento del benessere psicofisico di cui gode, e che la rende così radiosa. Riesce a conquistare la totale ammirazione dei fan, che riversano tutto il loro amore nei commenti e nel numero spropositato di like.

LEGGI ANCHE —> Stefano De Martino e Melissa Satta, il flirt di fuoco: tutta la verità

Melissa Satta sempre al TOP: fantastica – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

LEGGI ANCHE —> Elisabetta Gregoraci divina, “last Night” con minigonna e posa da infarto

La showgirl Melissa Satta è un miraggio di bellezza su Instagram, dove ha postato gli scatti che celebrano la sua atletica fisicità. In una parentesi sportiva dedicata a se stessa, indossando un outfit comodo e tecnico, eccola prendersi una pausa rigenerante, dove splende di luce e fascino.

Il look sobrio utile al movimento non manca comunque del tocco glam, per essere fashion anche durante gli esercizi: trucco leggero appena accennato e boxer braids come acconciatura, la quale scopre totalmente il bellissimo viso. Melissa è sempre al top e lo condivide con i numerosissimi fan sul suo profilo Instagram dove si contano 4 milioni di followers pronti a elogiare la strepitosa modella.

La perfetta fisicità dipende dal costante allenamento, che anche questa volta ha deciso di condividere, svolto nella completa comodità del suo ambiente. Materassino, tecnologia come supporto: la concentrazione è al massimo, utile per ottimizzare i risultati, e lei lo sa bene.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

I seguaci sono colpiti dalla sua magnifica bellezza, per un susseguirsi di complimenti senza fine: “splendida“, “sei una meraviglia” ma il più esplicativo è “non hai rivali amore“. No, la Satta non concede rivalità. Non ci sono paragoni.