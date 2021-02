Michelle Hunziker, 9 mood diversi per il suo we. Smorfie a non finire, FOTO esilaranti

Forse una foto non bastava a Michelle Hunziker che ha voluto regalare alcuni scatti spassosissimi ai fan. Smorfie a non finire per lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Non sappiamo mai cosa aspettarci da Michelle Hunziker sui social, la condivisione delle sue giornate sembra essere ormai all’ordine del giorno, e anche oggi non si è tirata indietro.

“In che “mood” sei per questo weekend? 😂🤪😤🤔🥲😆😩🤮 … #mood #weekend ❤️” scrive divertita Michelle a margine di ben 9 scatti d’autore che la ritraggono dall’altro mentre esegue una piroetta di smorfie e boccacce davvero esilaranti. Ironica e sempre solare, Michelle anche stavolta non ha abbassato i toni e sulla sua pagina Instagram ha regalato un attimo di allegria ai suoi 4,8 milioni di follower che la seguono.

Che sia allegro, triste, malinconico, bizzarro, strano o confuso, questo weekend va comunque affrontato a testa alta e Michelle questo messaggio lo ha preso proprio alla lettera. Selfie scattati con le braccia alzate, capelli arruffati e un bel maglione azzurro che la rallegra. 59mila applausi per lei.

LEGGI ANCHE –> Elisa Isoardi con la mamma in versione casalinga, il look che non ti aspetti – FOTO

Michelle punta anche a messaggi verso le donne. L’emancipazione prima di tutto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

LEGGI ANCHE –> Miriana Trevisan, il seno scoppia: mai vista una donna con tanta bellezza – FOTO

Da sempre lei è una fiera sostenitrice delle donne e del loro potersi emancipare da uno stile di vita troppo stretto rispetto le loro possibilità economiche, mentali e fisiche. Ieri la conduttrice svizzera ha condiviso un post proprio dedicato a loro, in cui ha spiegato come il mostrarsi sensuali non coincida con la superficialità spesso stigmatizzata da molti.

“Oggi più che mai ritengo sia fondamentale non perdere la gioia di essere donne con TUTTE le nostre sfaccettature. Abbiamo preso coscienza che se desideriamo essere sensuali ogni tanto, non è sinonimo di poca serietà̀ o superficialità̀. Possiamo essere molte cose perché tutto ciò non ha niente a che fare con i nostri diritti!”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Un messaggio forte che anche se scontato forse, a volte, è meglio continuare a ribadire con tenacia al fine di scongiurare episodi di violenza che invece continuano ad accadere anche in Italia.