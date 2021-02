Miriana Trevisan ha condiviso una foto pazzesca su Instagram: il suo davanzale manda in estasi i followers.

Miriana Trevisan, e questo non lo si scopre di certo oggi, è una donna bellissima e affascinante. La nativa di Napoli, dopo lo splendido debutto nel 1991 a ‘Non è la Rai’, ha conquistato i cuori degli ammiratori con la sua presenza a ‘La ruota della fortuna’, a ‘Bravo, Bravissimo’ e ‘La Corrida’. La classe 1972 è stata anche velina per lo storico programma Mediaset ‘Striscia la Notizia’.

Miriana, nonostante gli anni che passano, è ancora in splendida forma. La 48enne ama condividere su Instagram scatti sbalorditivi in cui mette in mostra la sua avvenenza e le sue curve paradisiache. La showgirl, poco fa, ha condiviso una foto strepitosa con décolleté da urlo in vista.

Miriana Trevisan spettacolare su Instagram: décolleté da urlo

Miriana, poco fa, ha condiviso una foto da applausi sui social network. La nativa di Napoli abbaglia i followers con la sua straordinaria bellezza. Il suo fascino e la sua sensualità sono difficilmente quantificabili. La scollatura della showgirl è estremamente generosa e il suo décolleté manda i fan in visibilio.

“Anche l’idea più sublime, se la senti troppe volte, diventa una stupidaggine”: la napoletana ha deciso di riportare in didascalia una frase del celebre Pablo Neruda. Il post non è ovviamente passato inosservato e ha raccolto 3mila cuoricini e più di 60 commenti.

La Trevisan, qualche settimana fa, mandò in tilt Instagram condividendo una foto da paura in cui piazzò le sue curve paradisiache in primissimo piano.