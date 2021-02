Nicole Minetti: il reggiseno è presente? Non sembra e lo spettacolo c’è – FOTO

Nicole Minetti. L’ex politica di Rimini continua a far parlare di sè. Appare sul web in pose hot, provocanti, che accendono gli animi dei follower

E’ dicentata nota grazie alla sua inusuale carriera politica, legata al nome di Silvio Berlusconi. Nicole Minetti, eletta consigliere regionale in Lombardia, nel 2010 è stata coinvolta nello processo dai toni scandalistici noto come Ruby Gate, a seguito del quale venne condannata in primo grado dal Tribunale di Milano a 5 anni di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni con l’accusa di favoreggiamento alla prostituzione. Nell’ aprile 2019 viene confermata la condanna a 2 anni e 10 mesi in via definitiva, nonostante i ricorsi.

Prima di questo episodio, Nicole Minetti aveva tentato una timida carriera televisiva, apparendo come valletta nella trasmissione satirica Scorie, condotta da Nicola Savino su Rai 2. E’ stata in seguito inviata per Stelle e note di Natale sotto la direzione artistica di Luciano Silighini. Nel 2009 la ritroviamo nel programma Colorado Cafè, in onda su Italia 1, nel ruolo di “Hit Model”.

Nicole Minetti: una nuova vita “hot” sul web

Abbandonata la carriera politica politica, Nicole Minetti si è reinventata influencer e modella. Un suo account, apparentemente non gestito da lei in prima persona, conta 35mila follower. dove vengono proposte immagini spesso succinte e provocanti.

Tra gli ultimi post presenti sulla sua bacheca, possiamo vedere una sua foto in cui appare bellissima, in una posa sensuale. La testa dolcemente inclinata da un lato, la mano sfiora il volto, il trucco appena accennato risalta i bei lineamenti e un mini top a fiori lascia intravedere le rotondità superbe delle sue forme.

I rotocalchi rosa recentemente hanno parlato molto di Nicole Minetti per via dei suoi celebri flirt: il rapper Gué Pequeno, il figlio di Gigi D’Alessio, Claudio. Si vocifera anche di un suo presunto flirt con il calciatore della Roma, Nicolò Zaniolo.