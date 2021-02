La Di Benedetto condivide un video in cui cambia molti outfit ed bellissima in ogni modo, con i jeans o la minigonna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

Paola Di Benedetto è bellissima in un video reel in cui cambia outfit diverse volte. Nella didascalia scrive:”Lavoro, aperitivo in città con le amiche, appuntamento con lui/lei, weekend fuori porta: tutte situazioni che Giulia, una delle protagoniste della nuova web serie Motivi Lo(ve)ft si è trovata ad affrontare e che io mi sono divertita ad interpretare giocando con diversi look per darvi qualche spunto!”. Il marchio Motivi, ideatore della web serie commenta il video dalla bella Paola, scrivendo:“Paola difficile dire con quale outfit tu sia più bella”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Elisa in un posto da sogno con la famiglia: il paradiso su Instagram – FOTO

La Di Benedetto e il suo compagno Fede sono innamorati più che mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

LEGGI ANCHE>>>Anna Tatangelo sbotta In Rai e li fredda tutti “ora vi dico la verità“

Paola Di Benedetto e il suo Fede sono sempre più innamorati e insieme ai loro gatti fanno una bella famigliola. Qualche giorno fa era la festa del gatto e la Di Benedetto avendone due insieme al compagno Federico, hanno deciso di festeggiare. Ha condiviso una foto che ritrae la bella coppia insieme ai due dolcissimi gattini. Nella didascalia ha scritto:”Oggi è la festa del gatto! Non potevamo fare a meno di postare una bella foto di famiglia con Sirius black e Molly!”. Anche nell’occasione di San Valentino la Di Benedetto fa comprendere qual’è per lei il senso dell’amore. Scrive:”Amore per una persona, amore per un animale, amore per un lavoro, amore per una passione.Qualunque sia il vostro tipo di amore, buon San Valentino”.

La Di Benedetto è tra le influencer più amate e apprezzate del momento, su instagram ha 1,7 milioni di followers. D’altronde la sua bellezza ma sopratutto la sua genuinità e spontaneità come fanno a non essere apprezzate. Anche dai social trapela una ragazza pura e sincera, che non ha inteso i social come mezzo per mostrare ogni angolo del suo corpo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Di Benedetto (@paodb)

Ma invece ha capito la sua funzione e cioè di mostrare se stessa in contenuti quotidiani, positivi e mai fuori dalla righe. L’eccesso di tante influencer ha stancato parecchio, lei invece è diversa, una boccata d’aria da tanti contenuti volgari atti a strumentalizzare il proprio corpo e basta. Spesso perché oltre a quello non c’è tanto altro da scoprire. Quindi più Paole su Instagram!