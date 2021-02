Perché non buttare le buste paga è di fondamentale importanza

Conservare le buste paga per il tempo necessario, piuttosto che buttarle senza pensarci, potrebbe evitarvi uno spiacevole equivoco. Ecco perché.

Le buste paga sono dei documenti ufficiali che vengono principalmente utilizzati come unica ed attendibile testimonianza della propria retribuzione per il lavoro svolto in un determinato lasso di tempo. Prima di elencare i motivi per cui è sottovalutato ed invece di fondamentale importanza la conservazione di tali atti, elenchiamo quali sono gli elementi che non devono mai mancare al loro interno. Essendo un diritto del lavoratore quello di riceverla periodicamente ed un dovere del datore di lavoro quello di consegnarla, deve mantenere delle caratteristiche ben precise.

Buste paga: per quanto tempo bisogna conservarle

In primis sul documento devono essere specificati: i dati anagrafici, la qualifica dell’interessato, il periodo esatto dell’attività svolta, ogni parte della retribuzione come ogni sua trattenuta. Le buste paga rispondono a molteplici utilità, e perciò a seconda dell’utilizzo che se ne voglia fare, vanno conservate per differenti archi temporali.

Utili per la richiesta di un mutuo o di un prestito, è consigliabile avere una certificazione di almeno due anni. Mentre per quel che riguarda la necessità di affittare un alloggio generalmente è richiesta una doppia mensilità. Ma secondo il consiglio di alcuni esperti in materia sarebbe preferibile mantenere in auge per un periodo di cinque anni le proprie buste paga. Onde evitare di incappare in richieste più esigenti da parte dei proprietari o di eventuali enti pubblici.

Inoltre risultano essere particolarmente utili qualora ci fosse un mancato versamento dei propri contributi, oppure per effettuare la richiesta della propria pensione. Qualora si trovasse difficoltà nel mantenere un ordine cartaceo, e soprattutto per evitare che vadano persi, si suggerisce di memorizzare una copia del materiale su un disco rigido in formato digitale.

