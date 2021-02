Rosalinda Celentano attacca Costantino della Gherardesca, non le sono piaciute per nulla le sue affermazioni, ecco perché

Rosalinda Celentano non ce la fa a resistere e sbotta sui social. La figlia del Molleggiato ed ex concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le stelle si è espressa sui social contro Costantino della Gherardesca, protagonista al venerdì sera nel programma di Milly Carlucci, Il cantante Mascherato.

Tra i nomi che sono saltati fuori per i possibili vip che si nascondono dietro le maschere anche quello di Rosalinda che secondo i giurati combaciava con gli indizi lanciati da una maschera in particolare, il Gatto.

Nella scorsa puntata i giurati avevano fatto il suo nome per via dei disegni sul giubbino del Gatto, delle molle che c’erano sul divano sul quale lui si sedeva, sul passato difficile che lei aveva avuto e sul cartello Palermo riferito al film Palermo – Milano in cui lei aveva partecipato. Poi ieri sera il colpo di scena.

Rosalinda Celentano non era il Gatto, la verità sui social

Ieri sera ancora il suo nome fatto da Costantino della Gherardesca, Francesco Facchinetti e Patty Bravo. Insinna e la Balivo invece hanno proposto, avendo poi ragione, Sergio Assisi. Ieri sera, infatti, abbiamo assistito proprio allo svelamento del Gatto sotto il quale è uscito il bell’attore che ha fatto di tutto per confondere pubblico e giurati, camuffando anche la sua voce da donna.

E dopo tante cose dette Rosalinda Celentano non ce l’ha fatta a trattenersi ed ha sbottato sui social. Il suo attacco diretto e incisivo: “Volevo chiarire sola una cosa, Costantino ha detto una marea di str**zate, volevo dire solo questo.”

Molto probabilmente la figlia del Molleggiato faceva riferimento al fatto che per Costantino la frase detta dal Gatto “Mi devo ancora perdonare di aver permesso di aver permesso ad altre persone di influenzarmi e farmi fare scelte che non avrei voluto e dovuto fare” fosse rivelatrice per la sua identità. Secondo lui era, infatti, riferito al Sanremo del 1990 che non andò benissimo per Rosalinda. Affermazioni rispedite al mittente e convinzione smentita.