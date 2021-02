Sanremo 2021, chi è La Rappresentante di Lista: tutto sui cantanti di “Amare”. Siamo tutti pronti al Festival della Canzone Italiana che comincerà tra pochi giorni

Il Festival di Sanremo 2021 sta per cominciare: Amadeus ci terrà compagnia anche quest’anno con sei serate su Rai Uno. Accanto a lui ci sarà di nuovo Fiorello: un duo che è stato confermato dopo il successo strepitoso dello scorso anno. Tra i tanti artisti che saliranno sul palco c’è una band che vale la pena conoscere: La Rappresentante di Lista. Presenteranno il brano “Amare”.

Chi sono La Rappresentante di Lista: presenteranno a Sanremo il loro brano “Amare”

La voce del gruppo è quella di Veronica Lucchesi, che nel 2011 ha incontrato Dario Mangiaracina di Palermo durante le prove di uno spettacolo teatrale. Da allora hanno scelto un nome particolare per questo duo: “La Rappresentante di Lista”. Il nome bizzarro viene dal fatto che per votare fuori sede al referendum abrogativo del 2011 sull’energia nucleare, Veronica entrò a far parte come rappresentante di lista di uno dei vari partiti politici. Il 6 marzo del 2014 hanno pubblicato il loro primo album, l’anno successivo il secondo e da allora non si sono più fermati.

Sulla loro partecipazione alla storica kermesse, Veronica e Dario confessano di essere molto emozionati e di non averci creduto fino a che non hanno avuto la vera conferma. “Cerchiamo di non avere aspettative” hanno ammesso i due artisti.