La giovane modella Sara Croce oggi è una visione paradisiaca: vestita di bianco poi scopre tutto e per chi la osserva è subito amore.

Meno di un quarto d’ora fa il profilo Instagram della modella nativa di Garlasco e dalla bellezza angelica, Sara Croce, ha dato il benvenuto ad un nuovo carismatico contenuto. La poco più che ventiduenne, nata sotto il segno dei Gemelli, è uno spirito libero a cui piace sognare in grande e vestire delle vere e proprie opere d’arte. E’ questo il caso dell’abito indossato per l’occasione di uno shooting fotografico da togliere il fiato ai suoi ammiratori.

Sara Croce, alla vista dell’Eden in bianco ricamato: è un angelo

“E’ un angelo” ammettono sommessamente i suoi ammiratori alla vista paradisiaca generata dallo scatto professionale pubblicato sulla sua pagina. La modella ha deciso di fare a meno di una didascalia troppo complessa questa volta, limitandosi a stampare un semplice cuoricino bianco riprendendo la tinta del meraviglioso capo d’abbigliamento, e citando gli artefici di tale capolavoro.

Si tratterebbe in primis dell’estroso, e spesso ispirato dalla delicatezza, fotografo attivo maggiormente per le celebrità, Francesco Acri. In seguito la modella ringrazierà anche l’hairstylist e make-up artist di Milano che ha curato il suo look, Antonio Navoni.

Infine sarà il turno del celebre DINAMITICODUO, la coppia di Creative Direction e Casting Director che hanno definito i dettagli più significativi. “You are beautiful Never forget that !❤️“, è stato uno dei più dolci commenti riportati di seguito allo scatto magistrale da parte di uno dei suoi fan più assidui. Una verità difficile da contrastare, soprattutto osservando la classe di Sara.

