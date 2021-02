La Quattrociocche, “illegale” sul letto matrimoniale: fondoschiena da urlo – FOTO

Sara Quattrociocche sfida le leggi della legalità ed esibisce alle telecamere, un fondoschiena da urlo: spettacolare

Non si smentisce praticamente mai la sensualissima e inimitabile, Sara Quattrociocche. La web influencer dell’ultimo periodo, che con un semplice scatto fa innamorare a prima vista. I follower di Instagram sono diventati ormai complici di una bellezza senza eguali, spesso raccomandata sul piedistallo delle migliori dive in circolazione dell’ultimo periodo.

Non sappiamo molto della sua vita, ma le foto e i videoclip, nei quali si esibisce dicono tutto di lei, sempre attenta ai particolari di una bellezza assai “piccante”. Secondo le recenti stories pubblicate su Instagram coltiva il senso di famiglia. Ma la maggior parte del tempo libero si dedica a se stessa e ad incrementare il “bottino” di likes sulla piattaforma più celebre dell’ultimo secolo.

Grazie alle sue pose da capogiro stenta a trattenere i suoi riflessi di bellezza straripante, spesso condita da abbigliamenti in intimo che fanno perdere il contatto con la ragione

Sara Quattrociocche, la più grande tentazione della giornata

Dopo aver incamerato effetti speciali durante le sue “illegali” pose su Instagram, Sara Quattrociocche bissa il successo nella sua insolita tana casalinga. E’ lì che si apre il sipario allo spettacolo più emozionante per gli occhi dei fan, letteralmente allibiti da un aspetto fisico che rasenta la perfezione in ogni angolatura del corpo.

Dai tappeti di casa al letto matrimoniale, il “lupo perde il pelo ma non il vizio”. Stavolta la protagonista indiscussa dell’ultimo periodo su Instagram ha approfittato di un ulteriore momento di “sfogo” di sensualità, pubblicizzando l’intimo di Calvin Klein.

Il marchio è ben visibile, ma ciò che rende unico e celestiale agli occhi di “falco” dei più è quel fondoschiena da urlo, che lascia tutti a bocca aperta. La Quattrociocche stavolta ha davvero superato se stessa, con una posa emozionante che richiama gli effetti più passionali dell’Eros.

I follower non si sono affatto trattenuti dal riempirla di elogi e complimenti per un’artista del web fiammeggiante in tutto e per tutto