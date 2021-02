Shaila Gatta le immagini del suo “back” fanno impazzire il web – VIDEO

Shaila Gatta fa letteralmente impazzire il pubblico dei social grazie ad un video di un backstage davvero esilarante

Shaila Gatta, bella e ironica come sempre, ha fatto il pieno di cuoricini grazie ad un video di un suo backstage. Nelle immagini regalate sul suo profilo Instagram la bella velina mora ha mostrato infatti i suoi diversi tentativi di completare le frasi assegnate da copione. Evidentemente qualcosa non andava visto che dopo poche parole Shaila è costretta a fermarsi e ad usare linguacce e pernacchi per sciogliersi un po’. Immagini davvero esilaranti che hanno divertito il suo pubblico estasiati anche dalla sua bellezza. La ballerina nel breve video indossa una giacca nera in stile smoking e un corpetto intonato che lascia scoperto il décolleté. I lunghi capelli neri sono raccolti in una coda alta incorniciando così il suo viso i cui lineamenti sono messi in risalto da un trucco leggero.

Shaila Gatta e l’avventura a Striscia la Notizia

Shaila Gatta, grazie al suo ruolo di velina nello storico tg satirico Striscia la Notizia, è entrata definitivamente nel cuore di milioni di italiani insieme alla collega Mikaela Neaze Silva. Il famoso bancone di Striscia è stato per lei un grande trampolino di lancio grazie alla popolarità del programma ideato da Antonio Ricci. Il tg, capace di coniugare splendidamente ironia e informazione, ha raggiunto il 18 febbraio un traguardo davvero importante. Dalla sua prima messa in onda infatti sono passate ben 7 mila puntate conquistando una fetta di pubblico sempre più grande ed affezionata.

La prima volta che il tg è andato in onda i padroni di casa erano lo storico conduttore Ezio Greggio e il comico Gianfranco D’Angelo accompagnati dalla mora Simonetta Pravettoni e la bionda Terry Sessa. Per Shaila quindi ballare sul bancone di Striscia la Notizia rappresenta un grandissimo onore che certamente è destinato a spalancarle le porte del successo.