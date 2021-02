Era il 1992 quando uscì in tv questo spot di Control che spiegava ai giovani come prendersi cura della propria salute sessuale, uno scandalo all’epoca

Era il 1992 quando Control, azienda leader nel settore dei profilattici, mandò in onda nella tv nazionale questo spot che raccontava ai giovani un modo nuovo e intimo di vivere la propria sessualità senza vergogna e pudore.

In quegli anni la parola “preservativo” doveva ancora essere sdoganata nel mondo occidentale nonostante l’Aids avesse già da tempo cominciato a mietere vittime inconsapevoli che uno stile libertino di vita avrebbe potuto togliere loro proprio quella stessa vita.

Spot Control, “Di chi è questo?”

La pubblicità che andiamo a descrivere, è stata girata all’interno di una classe del liceo. I ragazzi sono già in classe all’arrivo del docente che, impettito e vecchio stampo, con abbigliamento austero e sguardo severo, entrando in aula vede sul pavimento della stanza un profilattico sul pavimento.

Lo afferra e con voce scocciata chiede “di chi è questo”, senza dire il nome, con fare schifata quasi nell’indicare l’oggetto. Il colpevole si alza in piedi e con sguardo basso dice a bassa voce un flebile “è mio”. Però i compagni uno ad uno lo spalleggiano e alzandosi in piedi a turno rispondono al professore con un convinto “E’ mio!”.

Un gesto di rivendicazione che ha messo in luce uno dei temi più scottanti per l’epoca che però per morigeratezza non era ancora affrontato in modo aperto. Lo spot termina con questo messaggio: “Il profilattico è il metodo più sicuro per evitare malattie derivanti da rapporti sessuali e le gravidanze indesiderate”.