Titanic. Avete mai visto il finale alternativo? Orrore dei fan di tutto il mondo – VIDEO

Titanic. Il colossal del 1997 con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet aveva un finale alternativo e sconosciuto che adesso è disponibile per tutti i fan

Il colossal Titanic, uscito nelle sale nel 1997, ha rivoluzionato la storia del cinema. Il film, girato da James Cameron, vedeva come protagonisti Leonardo Di Caprio e Kate Winslet, due attori dalla carriera già ampiamente avviata all’epoca, ma che ebbero un’impennata di popolarità che non si è mai più affievolita. Rivestivano i panni del povero di buone speranze Jack Dawson e dell’aristocratica Rose DeWitt Bukater, due sfortunati giovani che, durante il viaggio verso il nuovo mondo, hanno intrecciato i loro destini. Tuttavia, la loro storia è ben nota: lo scontro del transatlantico con un iceberg ha causato un naufragio tragico che ha portato morte, distruzione e la fine dei loro sogni. Iconica è la scena in cui Jack fa l’estremo gesto d’amore nei confronti di Rose, lasciandole spazio sul rudere di una porta galleggiante nelle acque gelide, salvando la sua vita.

Ricordiamo che il disastro del Titanic durante il suo viaggio inaugurale è un fatto realmente accaduto nell’aprile del 1912.

Esiste una scena finale resa pubblica per la prima volta nel 2005 come extra su una versione DVD del film. Adesso è tornata alla ribalta dopo essere stata rilasciata dall’utente Pat Brennan su Twitter. Non incontra il favore del pubblico.

Titanic. Il finale alternativo che il pubblico non ha gradito

Il racconto di tutto il film Titanic si basa sul flashback continuo di una dei protagonisti, Rose, che ormai anziana rivive i momenti passati sul transatlantico e dell’innamoramento tra lei e Jack. Si trova in compagnia della nipote e di “cacciatori” del famoso gioiello “il cuore dell’oceano”, conservato per decenni dalla donna in gran segreto.

Nell’ultima scena, quella definitiva inserita dal regista James Cameron, Rose lancia di nascosto la collana nelle profondità degli abissi, senza che nessuno se ne accorga. Un finale alternativo, vede le cose andare un po’ diversamente. Rose consegna il cuore dell’oceano nelle mani di Brock Lovett (interpretato da Bill Paxton), che le chiede di poterlo tenere tra le sue mani almeno una volta. Rose quindi dice: “Ha cercato un tesoro nel posto sbagliato. Solo la vita non ha prezzo, facendo si che ogni giorno abbia significato”. Solo a questo punto getta il cuore dell’oceano nel mare, davanti agli occhi sgomenti del resto dell’equipaggio.

Il finale non ha riscosso molto successo da parte del pubblico, contento che non sia stato inserito nella versione definitiva: “Vorrei non averlo mai visto” – ha scritto qualcuno, e ancora: “Questo finale è così brutto che sembra una parodia!”