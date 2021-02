Wanda Nara, allo specchio non ha freni: è incontenibile – FOTO

Wanda Nara in versione sportiva ed easy in casa è comunque una bomba. Lady Icardi manda come sempre in subbuglio la rete

Wanda Nara torna a deliziarci su Instagram con un suo nuovo scatto. Messo da parte il romanticismo dimostrato ieri per il suo Mauro Icardi, sfodera nuovamente le sue armi di seduzione.

La bella moglie e procuratrice del calciatore del PSG nel giorno del compleanno del campione gli ha riservato una bella dedica social. Un abbraccio notturno, mentre sono a letto. Lui si appoggia sul suo imperioso seno chiudendo gli occhi e lei gli accarezza il capo e chiude anch’essa gli occhi.

“10 compleanni insieme, e tanti sogni realizzati e tanti altri da esaudire – scrive la showgirl a corredo della foto – Sei una di quelle persone che merita più di tre desideri e io sarò sempre lì cercando di darti tutto quello che posso e anche di più per renderti felice”.

Insomma una dedica in piena regola per poi aggiungere la foto con tutta la loro famiglia allargata al completo che festeggia Maurito. E oggi? si ritorna con gli scatti che intasano il web.

Wanda Nara, sportiva e versione easy: è comunque una bomba

Dopo la festa per il compleanno di Mauro Icardi, Wanda Nara torna ad allenarsi. In casa ovviamente, nella loro lussuosissima villa di Parigi dove lei ha allestito una palestra personale per tenersi in forma. Spesso ce ne dà prova ed oggi è tornata con uno dei suoi scatti che ha scosso letteralmente il web.

È senza filtri la sexy procuratrice e si mostra come mamma l’ha fatta. Non è troppo sistemata ma a lei questo non serve per mandare in subbuglio la rete. Capelli un po’ scompigliati, pantalone sportivo a tre quarti e un top super corto e attillatissimo. Come sempre il suo seno imperioso ha la meglio su tutto.

Non c’è modo di fermarlo e straborda da tutte le parti. Sembra quasi cercare una vita di fuda da quello strettissimo top che lo vuole ingabbiare. Nel mentre gli utenti godono e la applaudono come sempre.