I detriti di un aereo sono piovuti su Broomfield e Denver in Colorado, per un guasto al motore. Atterraggio d’emergenza e tanta paura fra passeggeri e abitanti

Un evento più unico che raro, soprattutto perché non ci sono state vittime. Minuti di terrore per Denver, in Colorado: i detriti di un jet sono piovuti sulla città, accanto alle case, lasciando miracolosamente tutti illesi. L’aereo di linea ha subìto un guasto al motore durante il volo ed dovuto immediatamente ritornare all’aeroporto internazionale di Denver per un atterraggio d’emergenza.

L’aereo, un Boeing 777-200 dalla United Airlines, era diretto a Honolulu, Hawaii. Una volta in volo si è verificato un malfunzionamento del motore destro, che ha provocato la caduta di parti e forti scoppi uditi chiaramente dagli abitanti di Denver. Un grande anello metallico, parte del motore in avaria si è staccato ed è atterrato in un cortile, mentre frammenti del guscio esterno sono precipitati nel parco di Broomfield, dove si stavano allenando le squadre di calcio.

Aereo in volo perde pezzi: tragedia sfiorata in Colorado

This photo was taken near 13th and Elmwood. Media stage in Commons Park on North side near dog park. PIO eta is 30 mins. pic.twitter.com/vfXlToB5mE — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

Nessun ferito, ma lo shock è stato immenso sia a bordo dell’aereo, che trasportava più di 240 passeggeri e membri dell’equipaggio, sia a terra. “Pensavo che saremmo morti a un certo punto, perché è iniziata a diminuire l’altitudine subito dopo l’esplosione“, ha raccontato al quotidiano Denver Post il passeggero David Delucia. “Tutto ha iniziato a tremare – ha detto l’uomo- Il lato destro era in fiamme per tutto il tempo fino all’atterraggio. Ho afferrato la mano di mia moglie e ho detto: Siamo spacciati“.

“Mia moglie ed io eravamo seduti in soggiorno, a leggere il giornale, quando abbiamo sentito un forte scoppio”, ha spiegato invece Kirby Klements, il proprietario della casa nel cui cortile è atterrato l’enorme cerchio metallico. “Sono uscito e l’ho guardato e ho capito subito che era la parte anteriore di un motore di un aereo”. Se la traiettoria dei detriti si fosse spostata di appena due metri, avrebbe colpito la sua abitazione, distruggendola.

Additional debris scattered across turf field at Commons Park. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/tmos5HBVwV — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

Nelle immagini pubblicate su Twitter dal Dipartimento di polizia di Broomfield si vedono gli enormi detriti, fra le case e nel parco. L’aereo è stato posto sotto sequestro e si indagherà per comprendere le cause di un guasto così grave.