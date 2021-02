Alfonso Signorini: quanto guadagna il conduttore del GF VIP?

Alfonso Signorini: facciamo i conti in tasca al presentatore del popolare reality Grande Fratello Vip. Quanto guadagna?

Alfonso Signorini è il popolare conduttore dell’attuale edizione del Grande Fratello vip, che chiuderà i battenti il prossimo primo marzo. La sua carriera ha sempre ruotato intorno alle notizie di cronaca rosa e le vicende che interessano personaggi celebri nostrani. Classe 1964, è nato a Milano, ha conseguito una laurea in lettere classiche che lo ha portato in passato a essere insegnante di materie umanistiche presso un liceo del del capoluogo lombardo. Tuttavia, si è ben presto reso conto che non fosse quella la sua strada. Ha iniziato a collaborare per un quotidiano locale per passare poi a Panorama. Nel gruppo editoriale Mondadori, è diventato direttore di Chi, rivista specializzata in gossip. Successivamente, che ha raddoppiato il suo impegno nel settore giornalistico, prendendo le redini anche di TV, Sorrisi e Canzoni.

Il suo volto è divenuto molto popolare al grande pubblico poiché è comparso spesso in televisione nel corso degli anni nelle vesti di opinionista in diversi programmi televisivi, dove era richiesta la sua esperienza nell’ambito scandalistico. Ha condotto poi diversi programmi per le reti Mediaset tra cui anche Verissimo, Kalispera, Studio 5, ecc.. Dal 2020, com’è noto, conduce il Grande Fratello vip.

Alfonso Signorini: quanto guadagna?

Per quanto riguarda il patrimonio di Alfonso Signorini non si hanno delle cifre certe, poiché i suoi proventi arrivano da diversi settori. Possiamo ipotizzare un probabile stipendio riguardo la sua attuale posizione all’interno del palinsesto televisivo di Canale 5, grazie alla conduzione del programma Grande Fratello vip. Mediaset non ha mai fatto trapelare un cachet ufficiale; si sa che la ex presentatrice della trasmissione, Ilary Blasi, diffuse nel 2017 un’indiscrezione sul suo stipendio nella medesima posizione: 50.000 euro per ogni puntata del popolare reality (fonte Money.it).

Alfonso Signorini, oltre al cachet per i suoi servizi e il suo impegno durante la trasmissione, può godere di altre entrate di denaro extra, dovute alla sua partecipazione in quanto opinionista a diversi programmi sul piccolo schermo e, come già detto, grazie alla sua posizione di direttore dei delle riviste Chi e Tv, sorrisi e canzoni.