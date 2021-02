Alisha Lehmann, dai campi di gioco al gossip, è la calciatrice più sexy? – FOTO

Il nome di Alisha Lehmann, sta diventando ogni giorno di più sempre più noto e non solo grazie alle sue abilità di giocatrice di calcio

Alisha Lehmann, bella e talentuosa giocatrice della squadra femminile dell’Everton, soprattutto grazie ai social sta diventando pian piano un volto noto in tutto il mondo. Merito non solo delle sue abilità di attaccante ma anche della bellezza nordica di cui è l’emblema. Di origini tedesche ma di nazionalità svizzera Alisha ha tutto per poter incarnare il fascino delle eroine dei miti teutonici. Lunghi capelli biondi, quasi sempre raccolti in fase di gioco o di allenamento, le incorniciano un volto caratterizzato da lineamenti regolari e specialmente da due profondi occhi chiari. Il fisico è indubbiamente invidiabile, frutto di un’intensa attività sportiva portata ai massimi livelli e iniziata fin da bambina. Alisha insomma ha proprio tutte le carte in regola per affermarsi non soltanto sui giornali di sport ma anche su quelli di moda e gossip.

La carriera e la vita privata di Alisha Lehmann

Alisha Lehmann attualmente veste la casacca della squadra di calcio femminile dell’Everton dopo il passaggio ad inizio anno dal West Ham dove aveva giocato per ben 3 anni. La sua carriera nel mondo dello sport più amato d’Europa inizia molto presto. Era infatti soltanto una bambina quando a 8 anni si fa tesserare con il Konolfingen giocando così nelle giovanili miste. Da lì in poi la sua carriera sarà in continua ascesa tanto da permettere di diventare titolare della Nazionale della Svizzera, guidata da Martina Voss-Tecklenburg, con la quale farà il suo esordio nel 2017 in un’amichevole contro il Giappone persa però per 2-0.

La vita privata di Alisha è ancora avvolta dal più stretto riserbo, si sa soltanto che da diverso tempo vive una bellissima storia d’amore. La fortunata è Ramona Bachmann, calciatrice del Paris Saint-Germain e sua compagna di reparto nella Nazionale svizzera.

