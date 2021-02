Anna Tatangelo, dal web spunta una FOTO che ti manda al manicomio

Sui social sta circolando una foto di Anna Tatangelo capace di far perdere la testa per quanta bellezza e sensualità riesce a regalare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo è certamente una delle artiste più amate d’Italia. Subito dopo le sue immense doti canore e di spettacolo però il pubblico che le è affezionato la segue indubbiamente anche per la sua grazia e bellezza. Sui social infatti una sua foto sta facendo il pieno di cuoricini con i follower letteralmente impazziti. Nello scatto Anna è accovacciata e indossa un abito grigio che le avvolge perfettamente le forme riuscendo a metterle in risalto. Fra i protagonisti della foto certamente le sue bellissime gambe fasciate da calze nere velate esaltate in modo sublime dall’affascinante posa. La Tatangelo si mostra truccata leggermente con dei colori capaci di esaltare le morbide labbra carnose che accennano ad un malizioso sorriso. Il pubblico di Instagram inoltre non può non restare a bocca aperta di fronte alla sensualità del suo sguardo penetrante rivolto verso l’obiettivo.

LEGGI ANCHE -> Alisha Lehmann, dai campi di gioco al gossip, è la calciatrice più sexy? – FOTO

Anna Tatangelo, cosa c’è dietro alla perfezione del suo fisico