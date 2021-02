Aurora Ramazzotti e gli orgasmi. Nella “rubrichetta” la clamorosa rivelazione

Frasi a luci rosse per Aurora Ramazzotti durante l’appuntamento su Instagram con la sua RubriZen: “Vorrei avere almeno sei orgasmi al giorno”

Aurora Ramazzotti, la figlia 23enne di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, è molto amata e seguita sui social. Per entrare ancora di più in contatto con i suoi numerosi fan da qualche tempo ha lanciato una sorta di appuntamento fisso, chiamato “RubriZen“. In quello spazio Aurora risponde alle loro domande e dà loro dei suggerimenti per vivere la vita al meglio e senza stress.

Un momento social molto atteso dai suoi follower, che la tempestano di messaggi. Ecco che però nell’ultimo episodio lanciato da Aurora, compaiono delle affermazioni piuttosto scabrose. E nelle sue Instagram stories spuntano le seguenti parole: “Vorrei avere almeno sei orgasmi al giorno”.

Aurora Ramazzotti, la rivelazione nella sua rubrica: “Vorrei avere almeno sei orgasmi al giorno”

A scrivere la frase a luci rosse però non è stata Aurora stessa, ma uno dei suoi follower. Il fan in questione sembra evidentemente provato dalle restrizioni e dalle mancate frequentazioni imposte dalle norme anti-contagio, e confessa il suo desiderio in un messaggio. Un sogno ad occhi aperti che suscita inevitabile la reazione della ragazza.

Aurora sembra molto divertita dall’affermazione e risponde con la sua consueta ironia. “Be’, come dire, l’ambizione è una dote importantissima nella vita e ricordati sempre che volere è potere. Poi quando scopri come si fa ce lo dici a tutti, ok?”, ha scherzato con l’autore del messaggio.

Il sarcastico botta e risposta ha dimostrato ancora una volta la perspicacia e la simpatia di Aurora Ramazzotti, che – nonostante i genitori un po’ ingombranti – si è saputa ritagliare il suo personalissimo spazio all’interno del mondo dello spettacolo.