“Buongiorno mamma”, la nuova serie tv con Raul Bova e Serena Autieri

Tutto pronto per la messa in onda della nuova serie tv di Canale 5 “Buongiorno Mamma” con Raul Bova e Serena Autieri

Il Covid purtroppo ha rallentato molto la lavorazione delle serie televisive che sarebbero dovute essere trasmesse già da tempo. Dopo aver superato gli ostacoli della post produzione la nuova fiction targata Mediaset sembra finalmente pronta per fare il suo esordio su Canale 5. Si tratta di “Buongiorno Mamma” impreziosita da un cast di tutto rispetto composto, tra gli altri, da Raul Bova e Serena Autieri. L’attore romano riguardo la sua partecipazione alla serie ha dichiarato di aver avuto la necessità di prepararsi a lungo, soprattutto per calare di peso. “Ho dovuto perdere molti chili, dovevo dare l’immagine di un uomo provato – ha dichiarato Bova – per rendere al meglio il personaggio ho attinto alla mia esperienza di padre“. Nella fiction Raul sarà affiancato dalla talentuosa attrice e cantante napoletana Serena Autieri e dalla bravissima Maria Chiara Giannetta.

La trama di “Buongiorno mamma” con Raul Bova e Serena Autieri

La nuova serie tv di Mediaset, dopo lo slittamento per il Covid, andrà probabilmente in onda su Canale 5 il prossimo aprile. Al momento è ancora in fase di lavorazione ma sono già trapelate alcune indiscrezioni che riguardano la trama. La fiction è incentrata sulla vita di Guido Borghi, interpretato da Raul Bova, un preside che sta cercando di crescere da solo ben 4 figli. In questo difficile compito purtroppo non può essere aiutato da sua moglie Anna che a seguito di un incidente stradale è da ben 10 anni in coma. Raul Bova e Serena Autieri non sono gli unici nomi di rilievo di un cast che si annuncia davvero di altissimo livello.

Oltre all’interprete di Ultimo e all’artista napoletana ci sono infatti Maria Chiara Giannetta, apprezzato capitano dei carabinieri in “Don Matteo“, e Beatrice Arnera , resa famosa dalla sua interpretazione in “Un Passo dal Cielo“.