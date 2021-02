Can Yaman ha un incidente durante le riprese, ma Diletta non è con lui

Scelto per interpretare il ruolo di “Sandokan”, Can Yaman si sta sottoponendo ad un’intensa preparazione fisica, che non gli ha risparmiato uno spiacevole incidente

L’attore turco più famoso al mondo tornerà ben presto in tv con una nuova fiction. Can Yaman, noto per aver interpretato il protagonista maschile della soap opera “Daydreamer”, si sta preparando per vestire i panni di “Sandokan“. Tra l’altro, l’attore non sarà affatto solo in questa esperienza. Assieme a lui, il pubblico potrà ammirare un volto amatissimo del cinema italiano: quello di Luca Argentero. Il modello turco, che darà il volto alla “Tigre della Malesia”, si sta sottoponendo ad una dura preparazione fisica, che non manca di procurargli piccoli acciacchi. Di recente, infatti, Yaman ha subito un piccolo incidente sul set, ma la bella Diletta Leotta non è affatto corsa a consolarlo.

Can Yaman e l’incidente sul set di “Sandokan”: dov’è Diletta?

Per interpretare il personaggio di “Sandokan”, Can Yaman si sta allenando duramente al fine di migliorare la propria condizione fisica. La preparazione in palestra, tuttavia, può presentare degli incidenti di percorso, e questo l’attore turco lo sa bene. In una recente Instagram story, il modello ha infatti mostrato la propria mano immersa in una ciotola di ghiaccio: fortunatamente, nulla di eccessivamente grave.

I fan, tuttavia, si sono chiesti come mai Diletta Leotta non si trovasse con l’attore, a consolarlo dopo quanto accaduto. La risposta l’ha fornita Can stesso, attraverso la storia postata di seguito. L’attore, scattando una foto alla tv, ha mostrato la bella fidanzata intenta a commentare la partita di serie A direttamente dal campo.

Nessun allontanamento tra i due, a quanto pare. La Leotta, dopo essersi accertata delle condizioni di salute del fidanzato, ha preferito non rinunciare al lavoro. Ma il bell’attore, che la segue anche a distanza, non sembra affatto accusare la sua mancanza.

