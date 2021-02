Il cane: vi siete mai chiesti se sia capace di sognare? La risposta sorprendente

Il cane: avete mai osservato il vostro peloso amico mentre schiaccia un pisolino? Notato niente di particolare? Scopriamo se sia capace o meno di sognare

Se il tuo cane si muove spasmodicamente ed emette suoni mentre sta dormendo, ti sarai sicuramente chiesto il motivo. La risposta è semplice: sta sognando. I cani sono assolutamente capaci di farlo. Esistono diversi studi che si sono concentrati sul sonno dei nostri amici a quattro zampe. E’ stato dimostrato che le caratteristiche del sonno di un cane non sono affatto diverse da quelle degli esseri umani; in particolare, analizzando le onde cerebrali che misurano i livelli di attività, è emerso che, quando il cane dorme, passa attraverso un ciclo del sonno che si articola in due fasi distinte:

1) sonno a onde lente, cioè la fase di un sonno leggero in cui il cane è rilassato, il suo organo cardiaco batte piano, la respirazione è pacata e regolare, il tono muscolare si rilassa. Basta poco per svegliarsi, percependo uno stimolo esterno. Molto spesso il cane si riposa durante il giorno senza raggiungere la fase successiva poiché, istintivamente, deve stare attento a cosa accade intorno perchè potrebbe rappresentare un pericolo.

2) fase REM (rapid eye movement), caratterizzata da uno stato di totale rilassamento, imperturbabile agli stimoli esterni. E’ questo il momento in cui si sogna.

Il cane: che cosa sogna veramente?

Ovviamente non possiamo avere la certezza di conoscere cosa sognino i cani perché non hanno la facoltà di raccontarcelo ma, confrontando con quello che sappiamo sulla loro fisiologia e sulla nostra esperienza, possiamo trarre delle conclusioni.

Sognare ha una funzione importante nella formazione della memoria. In questo momento del sonno tutte le esperienze, tutto ciò che abbiamo appreso durante la giornata viene organizzato e rielaborato nella nostra mente. Abbiamo ragione di credere che, quando i cani sognano, il contenuto abbia a che fare con scenari e situazioni di ciò che hanno vissuto da svegli. Il vostro amico a quattro zampe potrebbe sognare di giocare o di fare una passeggiata; se piange potrebbe essere dovuto a qualche esperienza che lo ha spaventato durante il giorno. E’ come se stessero ricordando.

Tenete presente che è del tutto naturale che il cane si muova mentre dorme perché, durante la fase REM del sonno, sebbene il cervello limiti i movimenti del corpo, la disconnessione non è sempre completa; per questa ragione una parte del comportamento motorio del cane si manifesta scuotendo le zampe e la coda mentre sta dormendo o emettendo grugniti, sospiri, gemiti, latrati e altri suoni. Se il vostro cane sta sognando di rincorrere una palla potrebbe scodinzolare e avere degli spasmi: non c’è bisogno di allarmarsi. Tuttavia, continuate a monitorare il suo comportamento. Se gli spasmi continuano anche da sveglio è il caso di contattare un veterinario di fiducia.