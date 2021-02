Caterina Balivo nostalgica, la FOTO che colpisce tutti: “Non sapevo fosse l’ultimo giorno”

La bella Caterina Balivo, 41 anni quest’oggi, ha condiviso uno scatto che esprime tutta la nostalgia per il passato: “Non sapevo fosse l’ultimo giorno”

L’amatissima conduttrice di “Detto Fatto” e “Vieni da me”, quest’oggi, ha festeggiato il compimento dei 41 anni d’età. Caterina Balivo, attualmente in tv come membro della giuria de “Il Cantante Mascherato“, è una donna solare e dalle mille risorse. Ultimamente, tuttavia, la showgirl ha preferito mettere da parte gli impegni lavorativi per dedicarsi di più alla famiglia. Come da lei più volte sottolineato, la pandemia l’avrebbe aiutata a capire quali cose contino realmente nella sua vita. La presentatrice non ha mancato di condividere con i followers uno scatto intriso di nostalgia: la foto, che raffigura Caterina durante la festa dei 40 anni, ha commosso davvero tutti.

Caterina Balivo nostalgica, la FOTO che ha guadagnato il boom di likes

“Fu uno dei giorni più divertenti ed emozionanti della mia vita. Non sapevo fosse anche l’ultimo giorno della spensieratezza…“, scrive Caterina Balivo nella didascalia del suo ultimo post. La presentatrice, che su Instagram ha condiviso una foto del suo 40esimo compleanno, appare bella e radiosa come non mai. Accanto alla gigantesca torta di compleanno, la giurata de “Il Cantante Mascherato” sorrideva felice, ignara di quello che sarebbe accaduto appena qualche settimana dopo.

La conduttrice, ripercorrendo l’anno appena trascorso, ha dedicato un pensiero a tutti coloro che, a causa della pandemia, hanno subito un totale stravolgimento della propria vita. “A loro, per primi, va il mio pensiero in questa giornata per me di festa“. Come ribadito dalla stessa Caterina, guardando le vecchie foto, la commozione non può che riaffiorare.

I followers, colpiti dal post, le hanno immediatamente trasmesso tutta la loro vicinanza. Oltre ad augurarle un buon compleanno, hanno dimostrato di sposare il suo pensiero, condividendone ogni singola parola.

