Questa è la storia di un padre che cerca la figlia per cercare di ricostruire un rapporto con lei dopo che l’ha delusa e ferita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Barbara è figlia di due genitori separati. Inizialmente suo papà non se n’era andato via di casa ed era rimasto in casa nonostante la fine del rapporto con sua moglie. Dopodiché la situazione era diventata insostenibile a causa dei continui litigi fino a che ha deciso di andarsene.

Con il passare del tempo nonostante Barbara fosse ancora piccola, Fabio si è allontanato sempre di più. Ha fatto promesse che non ha mai mantenuto, non è stato presente nella sua vita, non c’era alle sue gare di pattinaggio, alle recite a scuola, in ospedale quando ha avuto la polmonite, fino a che quando ha compiuto 15 anni è sparito quasi del tutto.

Nel frattempo Fabio si è rifatto una vita con un’altra donna con la quale ha avuto una figlia di nome Denise.

LEGGI ANCHE —> C’è posta per te, proposta di matrimonio in diretta: Maria blocca tutto!!!

La decisione di Barbara

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

LEGGI ANCHE —> C’è posta per te: “dovete dimenticarvi di vostro padre!”, la reazione di Maria che non ti aspetti

Oggi Fabio chiede scusa a sua figlia e le chiede di ricostruire un rapporto insieme ma Barbara è spaventata dalla delusione che può darle di nuovo perché fino ad ora non ha mai mantenuto nessuna promessa.

Ha ammesso anche di non voler dare una sofferenza a sua madre che le ha dovuto fare anche da padre: inizialmente, ha ammesso la giovane, la mamma non era contraria al fatto che vedesse suo padre, ma dopo che l’ha vista soffrire non è più favorevole a un loro rapporto che ha definito malsano.

Dopo 19 anni di delusioni ora non è pronta a riaccogliere il padre nella sua vita, ha paura di rivivere certe situazioni e non può dimenticare gli errori che ha commesso facendole vivere delle situazioni pesanti, scontrandosi con sua madre quando era solo una bambina.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Barbara chiude la busta ma scoppia a piangere ammettendo che la paura di rompere un idillio con sua madre è più forte della voglia di riabbracciare suo padre e se ne va con il consiglio di Maria di parlare con la mamma e spiegarle che cosa sente.