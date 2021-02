Chiara Ferragni e Fedez: attico inestimabile a City Life – FOTO

I Ferragnez vivono insieme al piccolo Leone (e alla secondogenita in arrivo), in un grande appartamento su due piani nella zona più in di Milano.

Chiara Ferragni e Fedez sono sicuramente la coppia più amata e seguita sui social. Belli, ricchi, famosi ma vicini alla gente comune, sempre volti al sociale: rappresentano la classica ‘famiglia del Mulino Bianco’. Sposati dal 2018 hanno un figlio, Leone, nato lo stesso anno e ora la bella influencer è all’ottavo mese di gravidanza: la coppia questa volta aspetta una femminuccia.

Fedez è prossimo a calcare il palco del Festival di Sanremo, un esordio per lui all’Ariston in coppia con la ‘veterana’ Francesca Michielin.

La casa del rapper milanese e dell’influencer di Cremona è un vero appartamento di lusso: un attico nella zona più in di Milano.

Sono molti i vip che hanno deciso di acquistare la loro casa a City Life, primi tra tutti i calciatori di Milan e Inter.

Un quartiere al centro di Milano ma circondato dal verde dove si trova anche il Bosco Verticale.

Lo stile della casa dei Ferragnez

Da sogno è la casa dei Ferragnez: 270 metri quadrati su due livelli con vista mozzafiato sullo skyline di Milano nelle residenze Hadid di Citylife.

L’enorme terrazzo che circonda la casa è dotato di vasca idromassaggio e pavimento in legno con una delle viste più suggestive della zona.

Lo stile della casa è sicuramente all’avanguardia e rispecchia pienamente i gusti dei due artisti sempre al passo con la moda.

L’ampia sala giorno è all’entrata dove è predisposto un grande divano e una grande tv, la cucina anche è molto spaziosa con una penisola al centro. Due stanze adibite a cabine armadio per fare spazio a tutti i capi del rapper e dell’influencer. Da poco è stato completato l’arredamento della cameretta del piccolo Leo.

E chissà come si sbizzarriranno con lo stile della stanza destinata alla sorellina in arrivo.