Chiara Ferragni ci insegna che la pelliccia nera è il segreto per combattere gli ultimi giorni di freddo. Poi siamo pronte per lasciarci alle spalle questo Inverno e gettarci a capofitto nella stagione primaverile, sfoggiando tutte le nuove tendenze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Pensare già a quali outfit indossare in primavera e fare scorpacciata delle nuove tendenze seguendo i look dei nostri influencer preferiti non significa certo rinunciare ai capi più trendy dell’Inverno 2021.

Chiara Ferragni ci ricorda che nonostante le giornate più calde siano ormai alle porte, fuori permea ancora aria fredda. Ma coprirsi non significa necessariamente rinunciare allo stile. Ha recentemente indossato, in uno dei suoi momenti madre-figlio, una pelliccia nera corta talmente bella che non si può evitare di parlarne!

Mentre è in attesa del nuovo membro della famiglia Ferragnez, Chiara dedica attenzioni a Leone. La giornata al parco con il suo ometto ci è raccontata da uno scatto che li vede abbracciati, lei con indosso quella che è diventata la pelliccia più chic della stagione, lui con un Moncler nero lucido, leggings grigi, cuffia e stivaletti da neve. Che combo!

Chiara Ferragni e la pelliccia perfetta per uscire con grande stile dall’Inverno 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

I look di mamma e figlio puntano tutto sull’essenziale per affrontare il freddo. Protagonista indiscussa del look dell’imprenditrice digitale è la pelliccia nera, ecosostenibile per seguire le richieste e le ideologie del momento.

Leggermente oversize, bombata con le maniche a palloncino e zip dorata davanti: la pelliccia di Chiara Ferragni è il capo perfetto per lasciare questo Inverno 2021 con il massimo dello stile.

E per idee di abbinamento, basterà osservare il look dell’influencer: leggings neri, combat boots e cuffia Dior.

Facile da imitare, perfetto per una passeggiata in un pomeriggio all’insegna del relax.