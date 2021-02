Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina: scontro tra ex a Live Non è la D’Urso. Si sono lasciati da circa quattro anni e ancora si parla del loro matrimonio

Clizia Incorvaia ha ritrovato la felicità tra le braccia di Paolo Ciavarro, nella casa del Grande Fratello Vip. La modella arrivava da una brutta separazione con Francesco Sarcina, il cantante de Le Vibrazioni. Lei aveva annunciato la fine del loro matrimonio nel 2017 e lui aveva rilasciato un’intervista dove aveva detto che Clizia lo aveva tradito con il suo migliore amico, Riccardo Scamarcio, nonché testimone del loro matrimonio. Lei ha successivamente replicato dicendo che c’era stato un solo bacio tra di loro quando si erano già separati.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Alba Parietti entra al Grande Fratello: l’annuncio spiazza tutti

Live Non è la D’Urso, Clizia Incorvaia smentisce le parole di Francesco Sarcina

Clizia Incorvaia (Getty Images)

Ospite a Live insieme a Paolo Ciavarro, Clizia ha saputo quello che Francesco ha scritto di lei nel suo libro. Ha parlato della loro storia come un grandissimo amore e ha raccontato nuovamente del giorno in cui ha scoperto del “tradimento”. Clizia ha replicato dicendo: “Francesco è un grande artista con tantissima creatività. Tra l’altro me lo ha sempre detto lui che quando scrive prende spunto da una situazione reale e poi ci ricama tanto intorno” ha risposto, facendo intendere velatamente che quelle del suo ex non fossero altro che bugie.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi: la giacca unisex al Grande Fratello VIP è tendenza Primavera 2021

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Clizia ha sofferto tanto per questa vecchia storia ma ad oggi è finalmente felice: lei e Paolo hanno coronato il sogno di andare a convivere e non sono mai stati più innamorati di così.