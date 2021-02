Elisabetta Canalis e la domenica più dolce, il VIDEO che ti commuoverà

Non c’è nulla di meglio che un buongiorno coccolati assieme alla persona che più si ama, e questo lo sa bene Elisabetta Canalis che vediamo su Instagram con la figlia Skyler

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

La ex velina Elisabetta Canalis ieri è finalmente tornata a casa in Italia dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino. Elly era stata costretta dal coronavirus a rimanere negli Usa e non vedere da tempo i genitori in Sardegna. Ma con il suo arrivo sono scattate anche le polemiche sui social dove in molti le hanno chiesto spiegazioni su questo suo presunto “privilegio”.

“Ho ricevuto la mia dose perché mi è stato richiesto di farlo”. Elisabetta infatti gestisce in America un centro di Pilates e a lei come ai suoi dipendenti è stato chiesto di somministrarsi al vaccino.

“La legge prevede che tutti noi ci vacciniamo in quanto a contatto con chi visita la struttura per ragioni mediche (…) Abbiamo uno studio di Pilates che funziona e che ha dovuto vaccinare front desk e personale. Non medici quindi ma “comuni mortali” che lavorano nello stesso piano in cui sono presenti pazienti”. Polemiche sanate, ora per Elisabetta si prefigge un momento di relax con la sua famiglia.

LEGGI ANCHE -> Nicole Soria in “dolce attesa” e “all’Isola dei Famosi” il fidanzato rivela la verità – FOTO

Elisabetta Canalis e l’abbraccio con Skyler che ha commosso molti fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

LEGGI ANCHE –> Anna Falchi, il regalo ai tifosi del Lazio: solo la sciarpa legata sul seno ed è subito un tripudio – FOTO

Il buongiorno ha l’oro in bocca e questo lo sa bene anche Elisabetta Canalis che solo pochi minuti fa ha condiviso con i suoi follower su Instagram un video davvero molto speciale.

La troviamo abbracciata mentre bacia e abbraccia stretta la sua piccola Skyler Eva, sono un tutt’uno di carezze e gesti amorevoli che tanto fanno innamorare i fan della showgirl. Indossano un bomber per ripararsi dal freddo e un sorriso timido dato dal risveglio lento di entrambe.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Quasi 80mila visualizzazioni in meno di un’ora, i commenti davvero rapiscono il cuore. In lontananza si sente il rumore del mare, la Sardegna non è più solo un miraggio per la ex velina che si è assentata davvero per moltissimi mesi dal suo Paese e la famiglia.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE