Eva Henger completamente nuda sul letto, la FOTO sconvolge Instagram

Eva Henger semplicemente fenomenale sui social network: le curve della star ungherese lasciano i fan a bocca aperta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva Henger non smette di far sognare i suoi followers su Instagram: la bellissima stella ungherese condivide ogni giorno contenuti sempre più piccanti e bollenti. La 48enne è in uno stato di forma perfetto e il suo fisico, proprio come più di 20 anni fa, lascia i fan a bocca aperta.

Eva, anche oggi, ha infiammato il mondo dei social network con una foto decisamente esagerata che sconvolge i ‘seguaci’. L’ex attrice dei film a luci rosse, infatti, è distesa sul letto ed è praticamente nuda. Il suo lato A è decisamente marmoreo e fa girare la testa a tutti.

Eva Henger nuda sul letto: le sue curve lasciano i fan senza parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva, nell’ultimo scatto postato in rete, non indossa né la maglia né il reggiseno. La 48enne, per non incorrere in censura, copre una piccola parte del suo seno con le sue braccia delicate. Il suo lato A lascia tutti senza parole, così come le sue gambe stupefacenti. La foto è un tripudio di sensualità e d’eros.

“Trascorrere una vita intera senza dolore significa non aver mai realmente vissuto”, ha scritto l’ex attrice nella didascalia. Il post non è ovviamente passato inosservato e ha raccolto in brevissimo tempo 7mila cuoricini e numerosissimi commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva, qualche giorno fa, condivise uno scatto che lasciò ben poco spazio all’immaginazione: la sua posa sexy mandò in visibilio gli innumerevoli ammiratori.