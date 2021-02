Fatima Trotta un incanto: quello sguardo dolce che conquista – FOTO

Fatima Trotta radiosa come non mai posta un primo piano sui social augurando una buona domenica ai fan.

Primo piano mozzafiato per Fatima Trotta. L’attrice e conduttrice televisiva ha condiviso questa mattina su Instagram uno scatto in cui si mostra bellissima. Radiosa augura una buona domenica ai fan. L’immagine risalta l’incarnato di porcellana di Fatima e mostra i suoi lineamenti angelici e gli occhi profondi.

Nella didascalia la Trotta pubblica alcune frasi evocative per esprimere quello che apprezza nelle mattine domenicali. Dai biscotti, al caffè a letto. Un messaggio per invitare il suo pubblico ad apprezzare le piccole cose che in realtà sono le più importanti.

Fatima Trotta: tra arte, tv e social

Classe 1986, Fatima ha conosciuto il massimo successo con la partecipazione al programma “Made in Sud” al fianco di Stefano De Martino. Appassionata fin da piccola di arte, ha intrapreso gli studi nell’ambito artistico e teatrale. Di seguito la partecipazione a numerosi programmi tra cui “Striscia la notizia”. Inoltre la Trotta ha interpretato ruoli in fiction come “Un Posto al Sole” e sul grande schermo in pellicole come “L’ultima Stella”. Dal 2016 Fatima è sposata con il famoso comico Luigi De Falco.

Quest’ultimo è noto per il suo ruolo nella coppia I Gemelli De Falco creata con il suo fratello gemello. Luigi è più grande di 4 anni di Fatima. Tra i due la scintilla è scoccata sul lavoro. Oltre alla carriera nello spettacolo, Fatima è seguitissima sui social. Sono 222 mila i follower che ogni giorno la seguono con affetto. L’attrice posta con costanza immagini di vita personale e professionale. Nei suoi contenuti l’attrice di 34 anni, oltre a mostrare tutta la sua bellezza spesso pubblica riflessioni legate all’interiorità.

Il pubblico da sempre apprezza la sua profondità e il suo fascino. Di recente ha conquistato i fan partecipando al programma “Stasera tutto è possibile”.