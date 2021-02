La figlia di Ornella Muti è positiva al Covid: l’appello di terrore in tv

Una preoccupata e stanca Ornella Muti è ospite alla trasmissione di Domenica In, poi l’annuncio della figlia positiva al Covid.

“Non si può vivere così“, è intervenuta in tal modo la bellissima attrice, e protagonista del celebre Innamorato Pazzo, in questo insolitamente soleggiato pomeriggio di fine febbraio. Ospite da remoto alla trasmissione domenicale condotta da Mara Venier, la romana Ornella Muti, si è espressa in merito ad una spiacevole notizia appresa soltanto da poco tempo. La figlia più piccola, Carolina Fachinetti, è risultata positiva al coronavirus.

Ornella Muti alla ricerca di un lume di speranza oltre il Covid

Fra gli altri ospiti, come Matteo Bassetti ed il giornalista Alessandro Sallusti, ad essere presente in studio durante il collegamento, per lo più dando alcune delucidazioni riguardo alla sfortunata questione, vi è Francesco Vaia, professore e direttore dell’Istituto Nazionale per le malattie infettive, il Lazzaro Spallanzani.

“Sono molto angosciata per questa situazione, è uno stress che sento ogni giorno“, ha poi aggiunto l’attrice non nascondendo tutto il suo sconforto. Secondo quanto precisato da Ornella pare che Carolina sia stata il membro della famiglia più rispettoso delle misure per prevenire il contagio, ed è per questo motivo che non riesce a capacitarsi di come sia potuto accadere. In egual misura si esprime in merito alla lontananza che non le permette di poterle stare vicino nel momento del bisogno.

In questo momento Ornella è infatti trattenuta sul set per la realizzazione di una nuova pellicola cinematografica. Le riprese stanno avendo luogo in Puglia e sarà lei stessa a confermare come, in attesa del tanto desiderato vaccino, si stia procedendo soltanto in base ai protocolli sanitari previsti. Per poi concludere ammettendo: “ne usciremo solo vaccino, non c’è altra scelta“.

