Francesca Michielin ammiccante su Instagram, cosa ci aspetta? – FOTO

La splendida cantautrice Francesca Michielin stuzzica i fan con uno scatto ammiccante su Instagram che scatena l’attesa

Siamo in attesa di novità per quanto riguarda la cantante Francesca Michielin, che riserva sempre delle sorprese qualitativamente alte. La vincitrice della quinta edizione del talent show X Factor, ha da subito dimostrato le sue capacità fuori dal comune e la particolarità che la caratterizza e che la inserisce nel panorama musicale decisamente più moderno.

Vanta la vittoria del Premio Videoclip italiano, tre Wind Music Awards, e il secondo posto a Sanremo nel 2016, che le ha permesso di partecipare all’Eurovision Song Contest, rappresentando l’Italia. Si prospetta un anno importante e la cantautrice nel frattempo stuzzica i fan su Instagram, scatenando l’attesa.

LEGGI ANCHE -> Francesca Michielin e Fedez a Yeslife: “Non possiamo dire niente, ma vi sorprenderemo” – VIDEO

Francesca Michielin, cosa ci aspetta?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin)

LEGGI ANCHE -> Fedez e i risvolti del lockdown: “Per questo ho deciso di fermarmi”

Francesca Michielin dovrebbe essere protagonista insieme a Fedez tra i concorrenti del Festival di Sanremo, con un brano scritto in collaborazione con Mahmood. Partecipazione messa a rischio dal rapper, che ne ha pubblicato uno stralcio di pochi secondi sui social, accendendo la polemica, per via della clausola di segretezza.

Sembrava una situazione risolta, l’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica non hanno stabilito alcun provvedimento, ma l’associazione A.M.I.C.A. e Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi hanno presentato ricorso. Si esprimerà il Tribunale civile di Roma il 24 febbraio, e scopriremo se sarà possibile assistere alla performance della cantautrice in “Chiamami per nome“.

Ma se non è certa la sua presenza sul palco dell’Ariston, c’è una data sicura e attesa a rincuorarci: il 5 marzo esce la nuova versione del disco “Feat (Stato di natura)” uscito nel 2020. In concomitanza con il Festival di Sanremo sarà disponibile “Feat (Fuori dagli spazi)“, che mantiene lo stesso concept rivelato nel nome stesso. Un insieme di collaborazioni eterogenee con artisti importanti e dalle sonorità più distanti: “spaziare è libertà e diversità è ricchezza“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin)

Così Francesca Michielin, ormai bellissima giovane donna, ammicca su Instagram ai suoi fan e scrive: “Ci sentiremo”. Non ci sono dubbi.