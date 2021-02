Morti bianche, l’ennesimo caso: vittima un ragazzo di soli 24 anni

Nella mattinata di ieri, un giovane operaio di 24 anni è morto sul lavoro dopo essere stato schiacciato da una bobina di carta in una cartiera in provincia di Frosinone.

Un giovane operaio è morto nella mattinata di ieri a San Martino di Broccostella, in provincia di Frosinone, in seguito ad un tragico incidente sul lavoro. La vittima si trovava presso la cartiera del paese in cui lavorava, quando improvvisamente è stato colpito da una balla di carta che lo ha schiacciato. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Su quanto accaduto sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri sopraggiunti presso l’azienda.

Ennesima morte sul lavoro nel nostro Paese. È accaduto nella mattinata di ieri, sabato 20 febbraio, a San Martino, frazione del comune di Broccostella, in provincia di Frosinone. La vittima è Matteo Baldassarra, operaio 24enne di Sora che lavorava presso la cartiera della piccola frazione nel frusinate. Secondo quanto riporta la redazione de Il Messaggero, mentre il 24enne era all’interno dello stabilimento, per cause ancora in fase di verifica, è stato schiacciato da una bobina di carta che gli è finita addosso.

Lanciato l’allarme, in pochi minuti sul posto è arrivata l’equipe medica del 118, ma per il giovane operaio non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto solo constatarne il decesso sopraggiunto per le gravi ferite riportate nell’incidente.

Intervenuti anche gli ispettori del lavoro ed i carabinieri di Sora che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia. Il magistrato, dopo i primi accertamenti, come riporta la redazione de Il Messaggero, ha già disposto la restituzione della salma ai familiari.

Sotto choc l’intera provincia di Frosinone che si è stretta intorno alla famiglia della vittima a cui sono rivolti numerosi messaggi di cordoglio, apparsi anche sui social network. I funerali verranno celebrati alle 15 di oggi, domenica 21 febbraio, presso la chiesa di Santa Restituta di Sora.

