Avete mai provato a fare il gelato fritto? Non c’è nulla di più facile per allietare i fine pasto e passare un momento di convivialità insieme

Per una domenica alternativa, in cui non si ha voglia della solita crostata a fine pasto, ci viene incontro Giallo Zafferano con la ricetta del gelato fritto. Possiamo diventare dei cuoci provetti grazie alla spiegazione facile e intuitiva di Feng del ristorante Ye’s Sushi Milano

Si tratta di una delle ricette che più è amata in Cina ma che anche da noi negli ultimi anni sta spopolando anche in Italia grazie ai numerosi ristoranti inglobati nelle nostre città e che offrono menù molto abbordabili per tutte le tasche. Vediamo come prepararlo.

La ricetta del gelato fritto, ingredienti e preparazione

Chi l’ha detto che solo i grandi chef possano preparare vere e autentiche leccornie? Alcuni dei piatti più buono che conosciamo sono anche frutto di sperimentazioni e pasticci in cucina, basta un po’ di manualità e sempre tanta buona volontà. Il risultato è garantito.

Gelato a scelta

Tronchetto

Olio di semi per friggere

150g farina

10g lievito

Olio q.b.

Acqua 200ml

Congelare il tronchetto per qualche ora e poi tagliarlo a fettine di mezzo centimetro circa. Prendere con il palmo della mano tre fette disposte a raggiera e poggiarvi nel mezzo la pallina di gelato. Chiudere poi la mano in modo che le fette avvolgano la pallina, compattare bene con una quarta fetta finché non si ottiene una pallina liscia e omogenea.

In una ciotola versare farina, lievito, acqua e un goccio di olio e mescolare bene. Infilza la pallina con uno stecco di legno lungo e immergerla bene nella pastella, friggerla in abbondante olio di semi precedentemente portato a ebollizione. Le palline di gelato fritto saranno pronte non appena vedrete dotata la superficie esterna.