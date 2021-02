Georgina Rodriguez seminuda, tripudio di EROS. Che ne pensa Ronaldo? | FOTO

Georgina Rodriguez senza veli su Instagram: la compagna di Cristiano Ronaldo regala ai fan uno scatto che li lascia di stucco. Che curve!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

La splendida compagna del fuoriclasse juventino è una bellezza tutta curve. Georgina Rodriguez, 27 anni, è originaria della Spagna, dove ha fatto carriera come modella e web influencer. La fidanzata di CR7 ha conosciuto il noto calciatore nel 2016: soltanto pochi mesi prima, Ronaldo aveva detto addio alla top model Irina Shayk. I due, che si sono innamorati perdutamente l’uno dell’altra, hanno formato una splendida famiglia, coronata dall’arrivo della piccola Alana Martina. La modella, che segue il calciatore ovunque, vive stabilmente a Torino con i figli del campione. I fan, che seguono con passione le vicende della coppia, non si perderebbero per nulla al mondo i contenuti postati dalla bella Georgina.

Georgina Rodriguez seminuda su Instagram, fisico esplosivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Il pubblico italiano, che ammira profondamente Cristiano Ronaldo, ha avuto modo di conoscere più a fondo anche la sua compagna, Georgina. Quest’ultima ha infatti ricoperto il ruolo di co-conduttrice a Sanremo 2020, debuttando al fianco di Amadeus. Elegante e garbata, la Rodriguez ha incantato tutti anche per l’indiscussa bellezza.

Su Instagram, l’influencer ha raccolto un seguito pari a ben 23 milioni di followers. I quali, dopo aver visto l’ultimo scatto postato da Georgina, si sono letteralmente scatenati. La compagna di CR7, seminuda, ha esibito una posa strepitosa, coprendo le nudità con una borsa. Stando ai commenti, il pubblico ha decisamente apprezzato la visione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Sotto il post condiviso dalla modella appaiono apprezzamenti scritti in tutte le lingue del mondo. Se Cristiano Ronaldo è l’idolo degli appassionati di calcio, la madre di sua figlia non è da meno: con i suoi seguaci, Georgina potrebbe competere persino con il fidanzato più famoso

