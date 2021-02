L’ex gieffina, nonché attrice, showgirl, speaker radiofonica, influencer e opinionista, condivide una foto splendida, in cui non è sola…

Katia Pedrotti, conosciuta su Instagram come @misskatia, posta questo scatto, in cui ride di cuore insieme ad una sua amica speciale.

Nella didascalia scrive: “La serenità, la felicità, i sorrisi, l’aria pulita, il sole e il mio tesoro“.

E ancora: “Ho capito dall’alto dei miei 42 anni che posso scegliere chi fare entrare nella mia vita…. e faccio entrare solo chi me la colora“.

La dolce foto ha ottenuto più di 5.100 like e 100 commenti: insieme sono uno spettacolo!

Katia Pedrotti e la sua passione più grande: la moda!

Durante un’intervista rilasciata a Sofiscloset, Katia racconta di come è nata la sua passione più grande, cioè quella per la moda: “La mia passione per la moda è sempre stata dentro di me e crescendo si è fatta sempre più forte. Già da bambina abbinavo colori, stili, anche solo nella scelta del materiale scolastico, o semplicemente giocando con le Barbie e i loro mille vestiti con i quali facevo look pazzeschi“.

E ancora: “Oggi nel mio armadio non manca mai un tubino nero, jeans strettissimi, tacchi vertiginosi e borse, borse, borse, tante borse. Il tocco in più è quello anche di giocare con il proprio corpo: capelli , make-up, …“.

Infine aggiunge: “Essere mamma ti fa lasciare nella cabina armadio tutte le meravigliose scarpe tacco 12. Almeno durante la giornata. Poi la sera ritornano assolutamente protagoniste“.