Kitty Spencer è la nuova ambasciatrice della moda. Bellissima come la zia Lady D

Kitty Spencer, bionda, occhi azzurri. La bellissima trentenne è la nuova global Ambassador di Dolce&Gabbana. Kitty è figlia del conte Spencer e dell’ex modella Victoria Lockwood ed è l’aristocratica nipote dell’ancora amatissima Lady D.

Kitty Spencer è la nuova global Ambassador di Dolce&Gabbana, ha 30 anni ed è la nipote di Lady Diana. La bellissima bionda è figlia del conte Spencer e dell’ex modella Victoria Loockwood. Prossimamente convolerà a nozze con il miliardario sudafricano Michael Lewis, i piccioncini avrebbero dovuto già sposarsi ma causa Covid-19, le nozze sono state rimandate. La bellissima Kitty, ringrazia il brand che l’ha scelta, leggiamo sul profilo Instagram dell’ambasciatrice: “ Thank you Domenico and Stefano for the opportunity to be officially yours ♥️ I have loved you and the @dolcegabbana brand so much and for so long. I am VERY excited for the memories we are going to make together! I hope to make you proud ♥️ #DGFamily #dolcegabbana“



Grazie per questa opportunità Domenico e Stefano. Vi ho sempre amati e sono entusiasta all’idea di quel che faremo insieme. Spero di rendervi felici e orgogliosi.

LEGGI ANCHE——–> Belen Rodriguez, le parole della madre gelano Di Martino: “Sì Antonino…” – VIDEO

Una “love story” che dura nel tempo

LEGGI ANCHE ——> Wanda Nara, allo specchio non ha freni: è incontenibile – FOTO La “love story” tra Kitty Spencer e Dolce&Gabbana non è recente, in passato la nipote di Lady D, aveva già collaborato con il brand partecipando a diverse sfilate come modella e come ospite in prima fila. La modella inglese, dall’aspetto sofisticato, darà nuova linfa al marchio che si pregia di rappresentare. Kitty è cugina di William e Harry ( figli di Lady Diana), ha studiato arte a Firenze proprio come Kate Middleton, ed è probabile che questo suo amore per l’Italia ha contribuito a sancire un rapporto sempre più forte con il duo stilistico che manifesta un sentimento carnale per il nostro bel Paese. LA Spencer è tra le più belle aristocratiche inglesi, la stampa britannica considera Lady Kitty una delle ragazze più belle del Regno Unito. In questo caso il DNA non mente, Lady Kitty Spencer è bellissima come la zia Lady D innamorata del made in Italy e grande amica dello stilista Gianni Versace. Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

LA Spencer è tra le più belle aristocratiche inglesi, la stampa britannica considera Lady Kitty una delle ragazze più belle del Regno Unito. In questo caso il DNA non mente, Lady Kitty Spencer è bellissima come la zia Lady D innamorata del made in Italy e grande amica dello stilista Gianni Versace.