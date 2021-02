Laura Chiatti, il vestitino bianco è incantevole e le trasparenze ingannano.. -FOTO

L’attrice di Castiglione del Lago si mostra su Instagram in tutto il suo splendore. In bianco davvero incantevole!

Laura Chiatti ha pubblicato sul popolare social network uno scatto in cui si ritrae in tutta la sua bellezza. Indossa uno splendido abito di Elisabetta Franchi e ringrazia la stilista per l’outfit che si è concessa in questa calda domenica di febbraio.

“Il bianco non sbaglia mai, grazie amica mia…”, afferma Laura.

Oggi sono lontani gli anni in cui iniziò la sua carriera: la prima apparizione che fece era davvero giovanissima ed ancora risultava inimmaginabile il successo che avrebbe avuto da lì a qualche anno; avvenne nel 1994 a Marsciano quando a soli 12 anni salì sul palco di Fiorello nel programma itinerante nelle piazze Karaoke, per esibirsi in una canzone improvvisata.

Due anni dopo vinse il concorso Miss Teenager Europa, iniziò poi a studiare recitazione fino a diventare un’attrice affermata.

Il grande amore di Laura

Dal 2014 la bella Laura è sposata con l’attore e sex symbol Marco Bocci con il quale ha due splendidi figli: Pablo ed Enea.

Tre anni fa l’attore ha vissuto un momento molto difficile: è stato ricoverato d’urgenza a causa di un herpes al cervello e la vicinanza di sua moglie in quel periodo è stata per lui fondamentale.

Il sintomo che ha avuto è stata una febbre alta e la diagnosi ha riscontrato un herpes al cervello causato dallo stress che ha abbassato drasticamente le sue difese immunitarie.

Se non fosse stato preso in tempo avrebbe potuto avere un esito irreversibile e Laura ha ammesso: “Ho avuto paura di perderlo…”